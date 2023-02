Vrijdag begint de driedaagse MotoGP-wintertest op het circuit van Sepang. Yamaha komt met een bulk aan materiaal aan de start. Yamaha-testrijder Cal Crutchlow was tijdens de driedaagse test behoorlijk productief, de eerste signalen waren positief. Yamaha introduceerde in september vorig jaar een nieuwe krachtbron, maar dat leverde tijdens de Valencia-test niet de gewenste resultaten op.

Deze week zag het er al beter uit. Crutchlow noteerde een topsnelheid die 5 kilometer per uur hoger lag dan tijdens de meest recente GP van Maleisië en 8 uur kilometer per uur hoger dan de wintertest van 2022. “Ik heb de laatste dag van de Shakedown meegemaakt met Cal”, zegt Quartararo bij het Franse Canal+. “Het ziet er goed uit, maar ik wacht liever met de conclusie als we drie dagen getest hebben. Ik kijk echt uit om aan het werk te beginnen.”

Er staat Quartararo nog flink wat te wachten. “Ik kan wel zeggen dat Yamaha vreselijk hard gewerkt heeft”, weet de Fransman. “Ze hebben veel nieuwe delen gebracht die we moeten proberen, dat waren we in de laatste jaren niet gewend. Afgezien van kleine details hebben we niet echt de kans gehad om veel te testen. Het zullen zeker drie drukke dagen worden, dat voelt goed.”

De Fransman legde het vorig seizoen af tegen Francesco Bagnaia, die een ijzersterke tweede seizoenshelft afwerkte en zijn eerste MotoGP-titel binnenhaalde. Quartararo heeft een duidelijk doel voor 2023. “Het duidelijke doel is dat we voor het kampioenschap vechten. Dat is het enige waar ik mee bezig ben: een tweede ster.”