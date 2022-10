Quartararo doorbreekt stilte na rampzalige Thaise Grand Prix

Fabio Quartararo begon met 18 punten voorsprong aan de GP van Thailand, maar de regen op zondag bezorgde hem een zware race. Uiteindelijk viel de Yamaha-fabriekscoureur buiten de punten, waardoor hij Francesco Bagnaia hem tot op twee punten zag benaderen in de tussenstand van het kampioenschap. De teleurstelling was dermate groot bij Quartararo dat hij na afloop van de race de media niet te woord wilde staan. In plaats daarvan plaatste hij een bericht op social media, om niet lang daarna zijn Instagram-account te verwijderen - die hij later weer opnieuw activeerde met de tekst 'having a break' in zijn bio.

Een te hoge bandenspanning in de voorband werd gezien als mogelijke oorzaak voor de problemen van Quartararo in Thailand, nadat RNF Yamaha-rijder Cal Crutchlow dergelijke problemen meldde na de race. De Fransman bevestigde dat in Australië, waar hij de media voor het eerst weer te woord stond. "Ik verwachtte natuurlijk een veel betere race. We maakten meteen een fout door met heel hoge bandendruk te starten", erkent Quartararo. "Het einde van de race was zwaar en ik nam het besluit om niet met de media te praten. Ik verontschuldig me aan alle mensen die in Thailand waren. Het was heel zwaar, ik had geen gevoel. Het was een zware."

Aanpak blijft hetzelfde ondanks kleinere verschillen

Hoewel de titelstrijd er anders uitziet na de GP van Thailand, gaat Quartararo niks veranderen aan zijn eigen aanpak. Hij ziet alle vier de rijders die binnen 40 punten van hem staan als serieuze bedreigingen. "We moeten denk ik aan het kampioenschap denken, maar eigenlijk wil ik het race voor race bekijken. Uiteindelijk is het nu een beetje zoals het begin van het seizoen", legt hij uit. "We staan bijna gelijk met Pecco, maar ik let niet alleen op hem. Natuurlijk staan ook Aleix [Espargaro], Jack [Miller] en Enea [Bastianini] erbij. We vechten met kleine verschillen. De top-drie staat iets dichter op elkaar, maar we moeten het per race bekijken en ik denk dat dit een goede voor ons kan worden."

Zijn voorsprong op Bagnaia bedraagt met nog drie races voor de boeg dus maar twee punten, maar toch maakt Quartararo zich geen zorgen. Het feit dat hij de afgelopen twee jaar in een vergelijkbare situatie verkeerde met het strijden om de wereldtitel, zorgt ervoor dat hij kalm kan blijven. "In 2020 was ik heel snel. Natuurlijk hadden we problemen bij Yamaha, maar buiten dat keek ik altijd naar mijn eerste rivaal. Op dat moment was dat Joan Mir. Maar toen ik vorig jaar won, wist ik dat ik in alle omstandigheden snel moest zijn. Dat ik vorig jaar de titel heb gewonnen, geeft mij veel vertrouwen en veel ervaring. De ervaring van de afgelopen twee jaar helpt mij om in deze situatie kalm te blijven."