Quartararo in december positief getest op coronavirus

De jonge coureur maakt dit seizoen promotie naar het fabrieksteam van Yamaha en onthulde woensdagavond dat hij eind vorig jaar getroffen werd door het coronavirus. Hij postte een foto waarin te zien is dat hij weer aan het trainen is. Quartararo schreef: “In december heb ik corona gehad en was m’n conditie een stuk minder, maar ik ben inmiddels weer 100 procent fit.”

De drievoudig Grand Prix-winnaar is de derde coureur uit de MotoGP die getroffen is door het virus. Eerder moest Valentino Rossi een aantal races missen omdat hij positief getest was. Ook KTM Tech3-coureur Iker Lecuona ontbrak tijdens de laatste races van het seizoen. Nieuwbakken MotoGP-coureur Jorge Martin werd vorig jaar als eerste getroffen door het virus, hij verloor daardoor zijn kans om wereldkampioen te worden in de Moto2.

Tijdens het seizoen wordt er een dringend beroep op coureurs gedaan om zoveel mogelijk in hun bubbel te blijven en de paddock zo coronavrij te houden. Dit lukte in 2020 vrij aardig waardoor het kampioenschap alsnog veertien races af kon werken. Voor dit seizoen hoopte de MotoGP op een volledige kalender, maar dat lijkt een utopie. De eerste Grands Prix in Argentinië en Amerika zijn inmiddels afgelast.

Maandag wordt Quartararo naast Maverick Viñales gepresenteerd bij het MotoGP-fabrieksteam van Yamaha.