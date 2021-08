Quartararo was een van de vijf coureurs die in de 25ste van 28 ronden in de Grand Prix van Oostenrijk naar binnen kwam om te wisselen naar regenmotoren. Tot op dat moment vocht de Fransman voor de overwinning met Pecco Bagnaia en Marc Marquez. Terwijl de omstandigheden slechter werden, begon Quartararo aan het kampioenschap te denken en had hij niet het tempo om op de natte baan met de andere coureurs mee te gaan. Hij kwam uiteindelijk als zevende aan de finish en vergrootte zijn voorsprong in het kampioenschap naar 47 punten.

“Voor het eerst dit jaar dacht ik een beetje aan het kampioenschap, als ik eerlijk ben”, zei Quartararo op een vraag van Motorsport.com. “Ik kon veel risico nemen, maar ik wilde niet met een domme crash punten verspelen. Het scheelde niet veel toen Marc in de eerste bocht crashte, je zag op de televisiebeelden dat ik daar ook bijna ging. Op dat moment dacht ik wel even aan het kampioenschap. We kwamen hier in Oostenrijk met een voorsprong van 34 punten en vertrekken met een marge van 47 punten. We hebben een grotere voorsprong en ik denk niet dat we daarop gerekend hadden. We staan nu in een goede positie en ik wil op die manier doorgaan.”

Quartararo gaf toe dat de overstap naar de ‘regenmotor’ niet heel gunstig was voor zijn vertrouwen, maar verklaarde dat zijn snelheid op de droge baan erg bemoedigend was. “Op de droge baan voelde ik me zo goed en ik zat gewoon te wachten. Ik was de banden aan het sparen en we hadden de mogelijkheid om iets moois te scoren aan het eind van de race”, voegde hij toe. “Maar natuurlijk, we hadden de snelheid en ik had voor de overwinning kunnen vechten als het droog was gebleven. Dat is goed voor de komende races, we hebben nog zeven of acht races te gaan. We bekijken het wedstrijd voor wedstrijd en de race op Silverstone is een van mijn favorieten.”

Bagnaia en Joan Mir staan nu tweede en derde in het wereldkampioenschap. Johann Zarco viel uit de top-drie na een crash in de tweede helft van de race.