De Red Bull Ring is vermoedelijk de slechtste baan van het gehele jaar voor de Yamaha’s. De lange rechte stukken en heftige remzones passen niet goed bij de karakteristieken van de M1. Uitgerekend op de Oostenrijkse baan komt het MotoGP-circus twee opeenvolgende weekends in actie. Ondanks de lage verwachtingen presteerde Fabio Quartararo naar behoren door als derde te eindigen, nadat zijn poletijdin de kwalificatie door het overschrijden track limits werd geschrapt.

In de openingsfase van de race duelleerde de Fransman met de Ducati van Jack Miller. In de tweede helft kwam Quartararo meer onder druk te staan maar een crash van Miller zorgde ervoor dat hij alsnog naar het podium mocht. Bovendien vergrootte hij zijn voorsprong in het wereldkampioenschap tot veertig punten op Johann Zarco. “Ja, het was een pittige”, blikt Quartararo terug. “Ik had het gehele weekend moeite met bocht 3, maar in de race was ik vrij sterk. In de eerste race [voor de rode vlag] kon ik Marc [Marquez] inhalen. Vervolgens pakte ik Jack en we hadden een aardig gevecht. Daardoor verloren we de aansluiting met de twee voorop maar ik had het niet beter kunnen doen. Ik kon Joan [Mir] en Jorge [Martin] niet bijhouden. Dus al met al zeer tevreden met dit podium. We weten waar we aan moeten werken. Ik ben best blij en denk dat we geweldig gepresteerd hebben.”

De volgende race vindt aankomend weekend op dezelfde omloop plaats. Volgens Quartararo moet Yamaha de komende dagen vooral werken aan de prestaties van de achterbanden: “We zullen dat zo goed mogelijk moeten managen. Onze snelheid in de trainingen is altijd erg goed maar in de race voelen de achterbanden altijd anders aan. Dat wordt belangrijk voor komende week.”

Tevredenheid en vraagtekens bij Viñales

Yamaha-teamgenoot Maverick Viñales gaf voortijdig op in de pitstraat, nadat zijn dashboard de boodschap ‘pitlane’ weergaf. Na een goede eerste fase van de race liet hij zijn Yamaha afslaan bij de herstart en moest vanuit de pits vertrekken: “Om eerlijk te zijn ben ik best blij. De eerste vijf ronden waren fantastisch, ik voelde me goed. Voor het eerst maakte ik veel plekken goed. Dat stemt me tevreden. Maar na de onderbreking was alles anders. De motor stopte ermee, ik weet niet waarom. Ik liet gewoon de koppeling los maar hij stopte, heel gek. Ik deed precies hetzelfde als in de eerste race.”