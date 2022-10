Quartararo breekt vinger: "Geen last van tijdens het rijden"

Fabio Quartararo crashte zaterdagmiddag in de tweede helft van de vierde vrije training. Hij liet direct merken dat hij een pijnlijke hand had. Quartararo kwam in het vervolg van de sessie wel weer op de baan en had tot Q2 om van de schrik te bekomen. MotoGP-arts Angel Charte had op dat moment echter al wel geconcludeerd dat de rijder na afloop van de sessie voor röntgenfoto’s naar het medisch centrum moest.

Na de kwalificatie, waarin Quartararo bijna weer crashte en twaalfde werd, bleek dat hij de middelvinger van zijn linkerhand gekneusd heeft, maar dat er ook sprake is van een klein breukje. “MotoGP-rijder Fabio Quartararo heeft een kneuzing en een klein breukje in de derde vinger van zijn linkerhand. Hij is fit verklaard”, laat de MotoGP-organisatie in een kort statement weten.

Het betekent tevens dat de deelname van Quartararo aan de voorlaatste race van het seizoen niet in gevaar komt. De vinger is verbonden met de ringvinger. Quartararo verwacht er tijdens het rijden weinig hinder van te hebben, al is de linkerhand de afgelopen jaren wel steeds belangrijker geworden voor MotoGP-coureurs. Zij gebruiken deze hand nu voor de bediening van het holeshotapparaat en de meeste rijders gebruiken een duimrem aan de linkerkant van het stuur.

"In de kwalificatie was het geen probleem", zegt Quartararo. "Misschien was mijn concentratie niet optimaal, ik begrijp nog steeds niet wat er in de eerste run gebeurde. In de tweede run hadden we niet genoeg tijd, we hebben in feite verkeerd berekend hoeveel ronden we nog konden rijden. De tweede run was veel beter. Het gevoel was niet top, maar de rondetijd kwam wel tot het moment dat ik een fout maakte in dezelfde bocht."

“Het wordt moeilijk, net zoals altijd”, zegt Quartararo, gevraagd naar zijn verwachting voor de race. “Onze snelheid is niet slecht, na de crash moest ik met een andere motor rijden. We hadden een motor afgesteld voor de droge baan, de andere voor een natte baan. Daarom wilde ik de [gecrashte] motor echt naar de pitbox brengen. Ze hebben de veer gewisseld, de motor was anders en de snelheid was niet eens zo slecht. Maar dat ik vanaf de twaalfde plek moet starten, maakt het weer heel moeilijk.”

Quartararo staat op veertien punten achterstand van WK-leider Francesco Bagnaia. De Italiaan kan de titel dit weekend veiligstellen, maar ook hij kende geen vlekkeloze kwalificatie. Bagnaia begint zondag vanaf de negende startplek aan de race op Sepang.

Jorge Martin veroverde pole-position voor de GP van Maleisië.