MotoGP GP van Maleisië
Fabio Quartararo boos na P19: “Ik heb het lang niet zo moeilijk gehad op Sepang”
Hoewel frustratie dit jaar een terugkerend thema is geweest voor Fabio Quartararo, bleek de training op vrijdag bijzonder moeilijk voor de Yamaha-rijder
Rachit Thukral
Gepubliceerd: 30 okt 2026, 16:10
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Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing
Foto: Gold and Goose Photography / Getty Images
Fabio Quartararo wist niet te verklaren waarom hij zo slecht in vorm was nadat hij als op twee na langzaamste was geëindigd in de training voor de Grand Prix van Maleisië, en gaf toe dat hij “al lange tijd niet meer zo veel moeite had gehad op Sepang”.
De MotoGP-kampioen van 2021 was vrijdag in de middagsessie meerdere keren wijd, terwijl hij met zijn Yamaha M1 worstelde op het snelle circuit van 5,4 kilometer.
Door de problemen was Quartararo zichtbaar geagiteerd, waarbij tv-beelden vastlegden hoe hij bijna op de brandstoftank sloeg terwijl hij terugkeerde naar de pits.
De Fransman sloot de dag uiteindelijk af op 1,6 seconden van de absolute toptijd, op de 19e plaats. Hij bleef in een veld van 21 motoren alleen de invaller van Toprak Razgatlioglu, Augusto Fernández, en de geblesseerde Aprilia-rijder Jorge Martín voor. Het verschil met zijn teamgenoot Alex Rins, de beste Yamaha-rijder op de 14e plek, bedroeg een halve seconde.
Gevraagd naar zijn beoordeling van zijn optreden op Sepang, waar het baanoppervlak zwaar is bekritiseerd, zei Quartararo: “Als je naar de rondetijd kijkt, was bijna iedereen in de training sneller dan vorig jaar. Dus ik denk niet dat het veel slechter is.
“Ik voelde me volledig slechter. Ik weet niet of het een afstelling is of iets dat lastig was, maar ik voelde me helemaal niet goed.”
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing
Photo by: Qian Jun / MB Media / Getty Images
Gevraagd waarom hij zo boos was op de motor, antwoordde Quartararo: “Gewoon een frustrerende dag, zou ik zeggen, in het algemeen."
Toen hem werd gevraagd of zijn frustratie voortkwam uit een gebrek aan snelheid of mogelijke problemen met de motor, voegde hij toe: “Een beetje van alles. Ik voelde me vandaag echt heel erg slecht. Ik kon op geen enkele manier pushen om snel te zijn en te proberen te presteren.
“Dat is iets wat ik tijdens de training vanochtend heb geprobeerd te verbeteren. Maar het is lang geleden dat ik op dit circuit zoveel moeite had.”
Quartararo kende vorig jaar een sterk weekend in Maleisië, waarin hij zich op de tweede startrij kwalificeerde voordat hij in beide races als vijfde eindigde. Destijds reed hij met Yamaha’s viercilinderlijnmotor van de vorige generatie, die sindsdien is vervangen door een nieuwe V4-krachtbron.
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