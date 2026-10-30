MotoGP GP van Maleisië

Fabio Quartararo boos na P19: “Ik heb het lang niet zo moeilijk gehad op Sepang”

Hoewel frustratie dit jaar een terugkerend thema is geweest voor Fabio Quartararo, bleek de training op vrijdag bijzonder moeilijk voor de Yamaha-rijder

Rachit Thukral

Gepubliceerd: 30 okt 2026, 16:10

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Toevoegen als voorkeursbron

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Foto: Gold and Goose Photography / Getty Images

Fabio Quartararo wist niet te verklaren waarom hij zo slecht in vorm was nadat hij als op twee na langzaamste was geëindigd in de training voor de Grand Prix van Maleisië, en gaf toe dat hij “al lange tijd niet meer zo veel moeite had gehad op Sepang”.

De MotoGP-kampioen van 2021 was vrijdag in de middagsessie meerdere keren wijd, terwijl hij met zijn Yamaha M1 worstelde op het snelle circuit van 5,4 kilometer.

Door de problemen was Quartararo zichtbaar geagiteerd, waarbij tv-beelden vastlegden hoe hij bijna op de brandstoftank sloeg terwijl hij terugkeerde naar de pits.

De Fransman sloot de dag uiteindelijk af op 1,6 seconden van de absolute toptijd, op de 19e plaats. Hij bleef in een veld van 21 motoren alleen de invaller van Toprak Razgatlioglu, Augusto Fernández, en de geblesseerde Aprilia-rijder Jorge Martín voor. Het verschil met zijn teamgenoot Alex Rins, de beste Yamaha-rijder op de 14e plek, bedroeg een halve seconde.

Gevraagd naar zijn beoordeling van zijn optreden op Sepang, waar het baanoppervlak zwaar is bekritiseerd, zei Quartararo: “Als je naar de rondetijd kijkt, was bijna iedereen in de training sneller dan vorig jaar. Dus ik denk niet dat het veel slechter is.

“Ik voelde me volledig slechter. Ik weet niet of het een afstelling is of iets dat lastig was, maar ik voelde me helemaal niet goed.”

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Photo by: Qian Jun / MB Media / Getty Images

Gevraagd waarom hij zo boos was op de motor, antwoordde Quartararo: “Gewoon een frustrerende dag, zou ik zeggen, in het algemeen."

Toen hem werd gevraagd of zijn frustratie voortkwam uit een gebrek aan snelheid of mogelijke problemen met de motor, voegde hij toe: “Een beetje van alles. Ik voelde me vandaag echt heel erg slecht. Ik kon op geen enkele manier pushen om snel te zijn en te proberen te presteren.

“Dat is iets wat ik tijdens de training vanochtend heb geprobeerd te verbeteren. Maar het is lang geleden dat ik op dit circuit zoveel moeite had.”

Quartararo kende vorig jaar een sterk weekend in Maleisië, waarin hij zich op de tweede startrij kwalificeerde voordat hij in beide races als vijfde eindigde. Destijds reed hij met Yamaha’s viercilinderlijnmotor van de vorige generatie, die sindsdien is vervangen door een nieuwe V4-krachtbron.

Lees ook:

We willen jouw mening!

Wat zou jij graag willen zien op Motorsport.com?

Doe mee aan onze 5 minuten durende enquête.

- Het Motorsport.com-team

Reacties lezen en plaatsen

Lees ook :





Deel of bewaar dit artikel

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Net binnen





Vinales na sterke MotoGP-training in Maleisië: "Zonder pijn boek ik winst"



MotoGP



MGP MotoGP



GP van Maleisië



30 min



Vinales na sterke MotoGP-training in Maleisië: "Zonder pijn boek ik winst"





Fabio Quartararo boos na P19: “Ik heb het lang niet zo moeilijk gehad op Sepang”



MotoGP



MGP MotoGP



GP van Maleisië



31 min



Fabio Quartararo boos na P19: “Ik heb het lang niet zo moeilijk gehad op Sepang”





Sergio Perez prijst bijdrage Colton Herta, maar heeft geen inspraak in Cadillac-teamgenoot voor 2027



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Mexico



36 min



Sergio Perez prijst bijdrage Colton Herta, maar heeft geen inspraak in Cadillac-teamgenoot voor 2027





Waarom ‘onwetendheid een superkracht is’ voor Kimi Antonelli volgens Daniel Ricciardo



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Mexico



36 min



Waarom ‘onwetendheid een superkracht is’ voor Kimi Antonelli volgens Daniel Ricciardo

Vorig artikel Acosta snel, maar met ‘vreselijk gevoel’ in training GP van Maleisië

Beste reacties

Er zijn nog geen reacties. Wil je er één schrijven?

Bekijk alle reacties en praat mee

Meer van

Rachit Thukral





Acosta snel, maar met ‘vreselijk gevoel’ in training GP van Maleisië



MotoGP



MotoGP



GP van Maleisië



37 min



Acosta snel, maar met ‘vreselijk gevoel’ in training GP van Maleisië





MotoGP-rijders noemen asfalt Sepang volledig ‘kapot’: ‘Het lijkt wel een motocrossbaan’



MotoGP



MotoGP



GP van Maleisië



4 u



MotoGP-rijders noemen asfalt Sepang volledig ‘kapot’: ‘Het lijkt wel een motocrossbaan’





Jorge Martin fit verklaard voor start GP-weekend in Maleisië



MotoGP



MotoGP



GP van Australië



1 d



Jorge Martin fit verklaard voor start GP-weekend in Maleisië

Meer van

Fabio Quartararo





Quartararo moet breken met Monster door terugkeer Red Bull bij Honda



MotoGP



MotoGP 1 m



Quartararo moet breken met Monster door terugkeer Red Bull bij Honda





Fabio Quartararo: MotoGP moet evenveel sprintraces hebben als F1



MotoGP



MotoGP 1 m



Fabio Quartararo: MotoGP moet evenveel sprintraces hebben als F1





Quartararo over Bagnaia's problemen: 'Ik zou woedend zijn'



MotoGP



MotoGP



GP van Oostenrijk



1 m



Quartararo over Bagnaia's problemen: 'Ik zou woedend zijn'

Meer van

Yamaha MotoGP Team





MotoGP deelt boete van €5.000 uit aan rijders die promotie-events overslaan



MotoGP



MotoGP



GP van Indonesië



19 d



MotoGP deelt boete van €5.000 uit aan rijders die promotie-events overslaan





De verandering van het format zorgt voor verdeeldheid in het MotoGP-startveld



MotoGP



MotoGP



GP van Indonesië



22 d



De verandering van het format zorgt voor verdeeldheid in het MotoGP-startveld





Alex Rins grapt dat hij ‘in zijn broek scheet’ tijdens MotoGP-taxirit met Jack Miller



MotoGP



MotoGP



GP van Japan



28 d



Alex Rins grapt dat hij ‘in zijn broek scheet’ tijdens MotoGP-taxirit met Jack Miller

Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker

Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.

Er zijn twee opties:

Word abonnee

Schakel je adblocker uit

Word nu lid Al geabonneerd? Log hier in

Adblocker al uitgeschakeld?

Ververs de pagina

Beheer alerts

Abonneer