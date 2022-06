Met het aflopende contract in 2022 had Fabio Quartararo de keuze om zijn carrière elders te vervolgen of zich langer te committeren aan Yamaha. Die laatste optie werd in twijfel getrokken door een gebrek aan ontwikkeling bij de constructeur. Yamaha kwam dit seizoen met een krachtbron die niet beter was dan de andere jaren. Dat Quartararo als een van de weinigen een sterke indruk kon maken bij Yamaha, was voor het team juist een teken om alles in het werk te stellen en de Fransman langer aan boord te houden.

“Het was niet een eenvoudige beslissing, we hebben meer tijd genomen om het hele project te evalueren”, zegt Quartararo. “Yamaha steekt veel energie in dit project, ze hebben nieuwe mensen aangetrokken en ze weten waar we moeten verbeteren. Voorheen begrepen ze niet dat het aan het vermogen van de krachtbron lag, ze wilden het niet begrijpen. Nu weten ze duidelijk dat het aan de krachtbron ligt. Ze doen hun best om winst te vinden en wat dat betreft geloof ik ook in dit project. Dat maakte voor mij de keuze om te blijven makkelijker, we hebben het een paar weken geleden besloten en we zijn blij met deze deal.”

"Ik ben op dit moment gewoon snel"

Quartararo heeft nog geen concrete aanknopingspunten gezien waardoor hij gelooft dat Yamaha een betere krachtbron kan bouwen, maar het team steekt veel meer energie in het project. Dat is onder meer te zien aan de komst van nieuw personeel, stelt Quartararo. “De nieuwe mensen zijn al bij Yamaha, natuurlijk werken ze op de motorafdeling. Om eerlijk te zijn voel ik me heel goed op deze motor, daar kan ik niet over klagen. Elke rijder wil meer grip, wil meer snelheid. Als ik realistisch moet zijn missen we snelheid ten opzichte van de anderen. Dat heeft mij ook doen besluiten om hier te blijven, Yamaha steekt er meer energie in.”

Yamaha heeft naar verluidt diep in de buidel moeten tasten om de Fransman binnenboord te houden. In totaal haalden de vier Yamaha-rijders dit seizoen tot nu toe 155 WK-punten. Quartararo was verantwoordelijk voor het scoren van 122 daarvan. Het proces om tot een nieuw contract te komen was niet eenvoudig, geeft Quartararo toe. “We hebben niet alleen met Yamaha gesproken, ik heb mijn tijd genomen. Mijn hoofd wilde naar de ene partij, de volgende week wilde ik ergens anders heen. Dat was moeilijk. Met de inspanningen van Yamaha en de mooie resultaten die ik nu scoor, wetende dat ik niet veel meer kan vanwege het vermogen. Ze pushen om een sneller blok te bouwen en daar geloof ik in. Het heeft mij doen besluiten om te blijven.”