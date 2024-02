Bij het MotoGP-team van Yamaha is er op het gebied van het management de afgelopen maanden het een en ander veranderd. Zo is er in de persoon van Max Bartolini een nieuwe technisch directeur aangetrokken. De Italiaan was bij Ducati jarenlang de rechterhand van de succesvolle Gigi Dall'Igna en moet de Japanse fabrikant uit het slop trekken. Yamaha wist in 2023 voor het eerst in twintig jaar geen Grand Prix-zege te boeken en dat dreunt nog na bij de Japanners. Coureur Fabio Quartararo ziet al wel wat verbeteringen aan de M1, maar helemaal tevreden was hij na de testdagen in Qatar nog niet. Toch gelooft de Fransman in Bartolini als nieuwe technische man.

"Het ding is, Max is hier nog niet zo heel lang. Ik denk nog niet eens twee maanden, eerder een of anderhalf", verklaart Quartararo. "Ik kan dus niet verwachten dat hij alles al kent. Hij moet begrijpen wat de motor allemaal doet, maar de manier waarop hij werkt, bevalt me wel. Ik hou van zijn aanpak en dat motiveert me enorm. Ik heb het gevoel dat we op de goede weg zijn. Ik moet echter geduldig blijven, want nu zijn we zes tienden langzamer dan de anderen. En dat is nooit fijn."

Ook de manier waarop de Italiaanse technicus samenwerkt, bevalt de rijder goed. "We hebben een goede band. Ik praat veel met hem, ik heb het gevoel dat hij heel goed is", aldus de 24-jarige. "Mijn eerste meeting met hem duurde drie uur. Ik stelde continu vragen en voor hem was dat niet makkelijk. Hij komt namelijk vanuit een team waar ze gewend waren aan winnen." Dat Bartolini met Yamaha nu wil winnen past ook in de aspiraties van Quartararo: "Ik wil onderdeel zijn van deze uitdaging."

Wat Quartararo vooral prettig vindt aan de Italiaan, is dat Bartolini de rust weet te bewaren. "Als ik boos de pitbox binnenkom, dan zie ik hem lachen. Hij weet namelijk heel goed dat we heel wat tekortkomen", vertelt de enkelvoudig MotoGP-kampioen. "Hij heeft tijd nodig, en dat hebben we eigenlijk allemaal wel. Het komt vanzelf goed, maar dat is het nu nog niet."

Yamaha is sowieso druk bezig met het aantrekken van nieuw personeel. Zo kwam bijvoorbeeld net als Bartolini aerodynamicus Marco Nicotra over van Ducati.