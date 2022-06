Quartararo bezorgd in Barcelona: "We zijn heel langzaam"

Fabio Quartararo dacht voorafgaand aan het weekend al dat Barcelona een van zijn mindere circuits op de kalender zou zijn. Dat heeft niet alleen te maken met het lange rechte stuk, maar ook met de beperkte hoeveelheid grip die het circuit biedt. Daardoor verdwijnt het verschil tussen de verschillende bandencompounds. Bovendien zorgt het ervoor dat de coureurs meer afhankelijk zijn van mechanische grip. En juist dat is een probleem voor Yamaha. De regerend wereldkampioen eindigde vrijdag slechts op de achtste plaats, op maar liefst zeven tienden van lijstaanvoerder Aleix Espargaro.

“Zonder grip hebben we grote problemen”, zegt Quartararo. “We weten dat Aprilia heel snel is als er weinig grip is, maar voor ons is dat niet best. We zijn aan het worstelen. Zelfs op racesnelheid was ik zes, zeven tienden langzamer dan Aleix. Op dit circuit kun je het voelen als je langzaam bent. Ik voel dat ik langzaam ben, ik kon niet sneller gaan in de bochten 3, 4 en 9. Dan probeer je gas te geven en het enige wat er gebeurt, is dat de achterband begint te spinnen. Ik reed heel goed, maar het voelde heel langzaam.”

Quartararo is niet zozeer bang voor de hoge bandendegradatie, maar vreest wel het moment dat de band zijn piek gehad heeft. “Als je meer spint, verbruik je meer van de band. Maar het probleem is dat de band dropt en dan zijn we langzaam. Ik ben niet bezorgd over de slijtage van de band, maar meer omdat ik langzaam ben. Ik denk dat veel rijders hetzelfde gevoel hebben. Het is lastig om te zien waar de winst ligt als de omstandigheden op de baan zo slecht zijn.”

Espargaro is vijf tienden sneller

Volgens Quartararo is alleen Aprilia-rijder Aleix Espargaro, die vrijdag de snelste tijd klokte, klaar voor de race. “Als we nu zouden racen, wordt het een kwestie van de schade beperken”, zegt Quartararo, die de hoop koestert dat de omstandigheden verbeteren. “We weten dat dit circuit beter wordt als er veel rubber ligt. Ik hoop dat we zo de grip kunnen opbouwen. We weten dat het niet zal regenen. Ik hoop dat we met nog twee dagen rubber op zondag een aardige stap kunnen maken met de snelheid. Alleen Aleix kan op dit moment heel erg snel zijn. Hij is vijf tienden sneller, ook na de bandendrop is hij nog vijf tienden sneller. Maar onze drop is veel groter.”