Quartararo betwijfelt of Yamaha zijn problemen kan oplossen

Het gaat met Yamaha bergafwaarts sinds Fabio Quartararo in 2021 het kampioenschap won. In 2022 won de Fransman minder races en verdedigde hij zijn titel zonder succes. Dit seizoen stond hij tot nu toe een keer op het podium. Quartararo bestempelde 2023 vrijdag al als het "zwaarste" jaar dat hij in de MotoGP heeft meegemaakt. Zijn problemen werden zaterdag alleen maar groter toen hij zich als dertiende kwalificeerde en in de sprintrace crashte.

Yamaha bracht veel nieuwe onderdelen mee naar de test na de Grand Prix in het Spaanse Jerez de la Frontera. Maar geen daarvan werkte volgens Quartararo. Gevraagd door Autosport of hij er vertrouwen in heeft dat Yamaha echt begrijpt hoe de motor te verbeteren, antwoordde hij: "Vertrouwen? Ik zal niet zeggen dat ik er vertrouwen in heb, want we hebben zoveel dingen geprobeerd en niets werkte op een positieve manier. Maar we moeten blijven werken en proberen zo snel mogelijk een oplossing te vinden. Na deze race hebben we drie weken vrij, maar helaas is het probleem dat we hebben een kwestie van vermogen."

Volgens Quartararo zijn bocht 3, 8 en 9 de plekken op Le Mans waar hij dit weekend nog wel kan inhalen. Maar bij het accelereren pakt de concurrentie een tot anderhalve tiende, aldus de 2021-kampioen. "Het is dus een kwestie van meer vermogen hebben om meer downforce te gebruiken, want als we de vleugels die wij gebruiken vergelijken met de anderen zijn ze echt klein."

Een gebrek aan vermogen is lange tijd een probleem geweest voor Yamaha, maar het Japanse merk lijkt dit jaar een paar pk's te hebben gewonnen. Quartararo suggereerde vrijdag zelfs dat de M1 door het toegenomen vermogen veel van zijn sterke punten heeft verloren. Toch geeft hij een gebrek aan topsnelheid de schuld van zijn moeilijke seizoen. "We hebben gewoon niet genoeg pk's om de aero te kunnen gebruiken zoals we willen," legt hij uit. "Zoals in Austin. Dan kun je op het rechte stuk achterop het circuit iets meer vermogen hebben, maar als je de vleugels niet hebt kun je het niet gebruiken. Het is ook de acceleratie vanuit langzame bochten. En op dit circuit [Le Mans] is dat wat je nodig hebt."