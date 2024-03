Het huidige contract van Fabio Quartararo bij Yamaha loopt eind 2024 af en dus belooft hij een van de hoofdrolspelers te worden in de rijdersmarkt voor 2025. De wereldkampioen van 2021 heeft eerder al aangegeven dat hij met andere fabrikanten heeft gesproken en dat hij het liefst in een vroeg stadium een beslissing wil nemen. Dat laatste heeft hij in de aanloop naar de Grand Prix van Portugal nog maar eens herhaald. "Dat gaat snel gebeuren", zegt Quartararo over zijn beslissing. "De exacte datum weet ik niet, maar ik ga niet maandenlang nadenken voordat ik een besluit neem. Dat gaat dus redelijk snel gebeuren en we zullen zien."

Hoewel onzekerheid over de toekomst voor afleiding kan zorgen, benadrukt Quartararo in Portimão dat dit niet het geval is. "Ik denk niet na over contracten. Zoals je weet, hebben we al gesprekken gevoerd met enkele merken, maar het is geen afleiding voor mij. Het is informatie die tijdens het rijden niet in mijn hoofd zit. Ik bevind me in een positie die denk ik niet slecht is. Slecht is in mijn ogen namelijk toen ik in de Moto2 niet echt ergens heen kon gaan voor het volgende jaar. Dan ga je je zorgen maken. Maar met de positie waarin ik nu zit, hoef ik me geen zorgen te maken."

Veel testwerkzaamheden in Qatar

Zorgen zijn er wel bij Yamaha, dat ondanks een forse ontwikkelingsslag met de YZR-M1 nog altijd tegen een flinke achterstand aankijkt ten opzichte van de Europese merken in de MotoGP. Dat is tijdens de seizoensouverture in Qatar wederom duidelijk geworden. Quartararo kwam als elfde over de finish en was daarmee de beste Yamaha-rijder én de beste rijder op een motorfiets van Japanse makelij. Die prestatie heeft hij neergezet ondanks behoorlijke testwerkzaamheden gedurende het raceweekend. Dat is iets waar de Fransman overigens geen problemen mee heeft.

"Het gat is groter geworden, maar eerlijk gezegd waren we in Qatar nog heel veel dingen aan het testen. We zijn nog niet helemaal klaar", aldus Quartararo. "Vorig jaar ging het ook niet goed, maar toen hadden we weinig te testen. De mentaliteit is echter helemaal veranderd, ook tijdens raceweekenden. Nu worden er veel dingen veranderd tijdens het raceweekend en ik denk dat dit positief is. Op dit moment maakt het me niet uit of ik tiende of elfde word, maar als ik het team kan helpen om echt stappen te zetten zodat we later in de top-vijf kunnen strijden, dan test ik liever heel veel dingen."

Yamaha blijft de maandag na de Portugese Grand Prix hangen op Autódromo Internacional do Algarve voor een privétest. De verwachting is dat de fabrikant dat ook doet na de meeste andere MotoGP-races in Europa.