Quartararo: "Begrijp niet waarom een kampioen met meer druk start"

Fabio Quartararo werd in 2021 de eerste Franse wereldkampioen op het hoogste niveau van de motorracerij en doorbraak voor Yamaha een droogte van zes jaar. Met vijf overwinningen stelde Quartararo de titel twee races voor het eind van het seizoen veilig. Dit weekend start de voorbereiding op het nieuwe seizoen in Maleisië en daar vond vrijdag ook de teampresentatie van Yamaha Factory Racing plaats. Daar werd Quartararo’s uitgangspunt voor het nieuwe seizoen ook besproken, de coureur uit Nice voelt geen enkele druk omdat hij wereldkampioen is geworden.

“Ik ben net als vorig jaar een uitdager, alsof ik geen kampioen geworden ben”, zei Quartararo na de teampresentatie van Yamaha. “Ik wil op dezelfde manier aan het seizoen beginnen en uiteindelijk wereldkampioen worden. Natuurlijk is dat het doel op de lange termijn. Op de korte termijn gaat het om het winnen van races en het scoren van podiumfinishes. Daar kun je niet zonder als je kampioen wilt worden. Dat is de eerste stap naar de wereldtitel.”

Quartararo stapt dit seizoen op de motor met de instelling dat iedereen weer op nul begint: “Ik heb helemaal niets. Vorig jaar hoorde ik ook vaak dat ik het in 2020 zo goed gedaan had, maar in 2021 was alles nieuw en begonnen we met niks. Dat is in 2022 hetzelfde en daarom voel ik ook niet waarom een kampioen met meer druk zou moeten starten. Ik heb minder druk omdat ik mijn droom al waargemaakt heb, de meeste rijders presteren het nooit om MotoGP-wereldkampioen te worden. De druk is voor mij wat dat betreft wel van de ketel.”

Yamaha met vertrouwen aan onderhandelingstafel

Quartararo heeft net als het gros van de MotoGP-coureurs een aflopend contract in 2022. Hij stelde na de test in november dat hij eerst de voortgang van Yamaha wilde afwachten voor hij een nieuwe deal zou tekenen. Met betrekking tot de onderhandelingen liet teammanager Massimo Meregalli weten vertrouwen te hebben. “We staan altijd in contact met het management van Fabio en we werken aan de belangrijke zaken”, aldus Meregalli. “Hij is onze prioriteit en we hebben er vertrouwen in dat het goed gaat komen.”

Dat vertrouwen wordt gesterkt door de beperkte mogelijkheden die toprijders hebben op de transfermarkt, zoals we eerder deze week beschreven in een analyse.