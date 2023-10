Quartararo baalt na vrijdag: "Het was veel slechter dan verwacht"

Een plek bij de eerste tien rijders leverde tijdens de tweede MotoGP-training directe plaatsing voor Q2 op, maar voor Fabio Quartararo bleef de top-tien ver buiten bereik. De Yamaha-coureur moest het uiteindelijk doen met de zeventiende tijd op een seconde van snelste man Brad Binder. Het stemde hem dan ook niet bepaald tevreden. "Het was veel slechter dan verwacht. Vorig jaar kwalificeerde ik me op P5 met twee tienden achterstand, maar toen verbeterden we ons iedere dag doordat de omstandigheden beter werden", zei Quartararo na de vrijdagse actie in Australië. "Als ik de rondetijd van nu vergelijk met die van vorig jaar... toen stond ik op P4 met 29.4. Nu ben ik een halve seconde sneller, maar sta ik zeventiende. Het is anders, want iedereen pusht harder, maar ik zat op de limiet om tot 28.9 te komen."

Dit seizoen moest Quartararo zich al meermaals melden in Q1 en ook in Australië kon hij dat lot dus niet ontlopen. Dat lag in zijn ogen in grote mate aan de Yamaha M1. De motorfiets stond bekend als een van de beste machines in het bochtenwerk, maar Quartararo concludeerde dat het er niet beter op is geworden. "Ik heb geprobeerd de bochten te verbeteren. Het wordt ieder jaar moeilijker om te sturen met onze motor. Tussen 2019 en nu hebben we op dit vlak veel verloren", verklaarde de Fransman. "Het was onze kracht, nu is het duidelijk onze zwakte. Ik lig nu een seconde achter de leider en mijn teamgenoot heeft het ook lastig. Het is dus heel lastig te begrijpen wat er nu gaande is."

Vorig weekend stond Quartararo nog op het podium in Indonesië, zijn derde podiumfinish van het seizoen. Toch wist hij voorafgaand aan het raceweekend op Phillip Island al dat een herhaling lastig zou worden. "In Indonesië zei ik voor het weekend dat ik voor het podium kon vechten, maar dat kwam puur door de band. Hier zei ik echter niets over het podium, want ik wist dat het moeilijker zou worden. Zo moeilijk had ik echter niet verwacht."

In de tweede oefensessie raakte Quartararo ook betrokken bij een incident met Augusto Fernandez, die hem in de weg reed. De coureur uit Nice liet zijn onvrede op de baan duidelijk blijken en de stewards gingen daar in mee, want Fernandez heeft drie plekken gridstraf gekregen voor de Grand Prix.