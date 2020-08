Quartararo: Dovizioso gevaarlijker in titelstrijd dan Viñales

Dovizioso scoorde afgelopen zondag zijn eerste overwinning van het seizoen. Daarmee klom hij op tot de tweede plaats in het wereldkampioenschap en staat op slechts elf punten van Petronas Yamaha-rijder Quartararo. De Fransman beleefde twee moeizame weekenden in Brno en Oostenrijk. Hij eindigde op de zevende en achtste plaats nadat hij domineerde tijdens de openingswedstrijden in Jerez. Quartararo vindt op dit moment dat Dovizioso een grotere concurrent is in de titelstrijd dan Maverick Viñales, de Spanjaard die de afgelopen twee races eveneens aan het worstelen was.

“Natuurlijk is Marc [Marquez] als hij terugkeert een grote kandidaat, maar nu zie ik Dovi meer dan Maverick als grootste concurrent voor de titel. We weten dat Dovizioso enorm veel ervaring heeft”, aldus Quartararo. “Hij weet hoe het is om ervoor te vechten, hij weet hoe het voelt om met die druk om te gaan. Hij heeft ook een motor waar hij in de laatste fase van de race iets beter mee kan vechten. Ik zie Dovi wat dat betreft als een grotere kandidaat dan Maverick. Met hem weet ik als er iets aan de hand is dat we min of meer dezelfde motor hebben, met hem kan ik altijd vechten. Maar met Dovi: je ziet zijn topsnelheid en die is geweldig. Het moet geweldig voelen om 10 kilometer per uur sneller te zijn dan wij. Dus ja, ik zie Dovi zeker als een kandidaat.”

Viñales denkt niet aan wereldtitel

Op zijn beurt gelooft Viñales niet dat hij op dit moment kan vechten voor de wereldtitel. De coureur was afgelopen weekend teleurgesteld door een slippende koppeling in de openingsfase van de tweede race. Hij reed nog terug naar de tiende plaats maar hij verloor de tweede plek in het kampioenschap aan Dovizioso. Dankzij zijn huidige problemen – de coureur laakte de prestaties van de Yamaha tijdens de race – is de wereldtitel ver weg: “Ik denk zeker niet aan het kampioenschap”, aldus Viñales, die met een achterstand van 19 punten op Quartararo derde staat. “Met alle fouten die we maken kan ik maar moeilijk geloven dat we voor de titel vechten. Dus ik denk er niet aan. Ik richt me alleen op het pushen met deze motor. Als de motor goed is, kan ik altijd voor de top-drie en pole-position vechten. Wanneer de motor niet gaat, ben ik niet in staat om voor een wonder te zorgen. Het is lastig inhalen, je kunt niet door mensen heen rijden en dat maakt het heel moeilijk. Ik blijf geduldig wachten op mijn moment.”

Met medewerking van Lewis Duncan