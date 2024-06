Quartararo en Rins in actie: Yamaha werkt test af in Valencia

Met dank aan de teruggekeerde concessies kunnen de Japanse fabrikanten dit jaar vrijwel onbeperkt testen en daarbij ook hun vaste rijders inzetten. Yamaha heeft de afgelopen maanden al behoorlijk van die mogelijkheden gebruikgemaakt en dat doet het merk vrijdag opnieuw. Fabio Quartararo en Álex Rins zijn op Circuit Ricardo Tormo nabij Valencia voor een privétest, waar ze enkele ontwikkelingen voor de M1 aan de tand voelen. Dat kunnen ze doen onder uitstekende omstandigheden, want de zon schijnt en er wordt een maximale temperatuur van 30 graden Celsius verwacht. Het is niet de eerste keer deze maand dat Yamaha daar test, want op 12 juni deed men dat ook al.

Voor Quartararo en Rins is de testdag in Valencia het vervolg van een relatief drukke week. Woensdag en donderdag waren de fabrieksrijders van Yamaha nog aanwezig in Londen en Silverstone, waar titelsponsor Monster Energy een promotie-evenement afwerkte. Op het Britse circuit werd donderdag ook het nodige filmwerk afgewerkt met diverse rijders die tot de ambassadeurs van de energiedrankjesmaker behoren. Vanuit het WK Superbikes werd Yamaha-fabrieksrijder Jonathan Rea opgetrommeld, terwijl ook Valentino Rossi aanwezig was. De negenvoudig wereldkampioen reed afgelopen weekend nog de 24 uur van Le Mans.

Honda volgende week naar Valencia

Honda, de andere geplaagde Japanse fabrikant in de MotoGP, is vrijdag niet van de partij om te testen in Valencia. Het merk uit Tokio heeft besloten om volgende week voor een test naar de derde grootste stad van Spanje af te reizen, in dit geval met testrijder Stefan Bradl. Ook vorige week was het geplaagde Honda niet in Valencia voor een privétest, destijds omdat ze naar eigen zeggen geen nieuwe dingen hadden die getest konden worden. Zowel Honda als Yamaha was eigenlijk van plan om de test af te werken op MotorLand Aragón, dat dit jaar terugkeert op de MotoGP-kalender. Dat bleek echter niet mogelijk, omdat daar momenteel de laatste hand wordt gelegd aan een nieuwe asfaltlaag.