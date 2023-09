Quartararo: Met 22 MotoGP-races op kalender is de limiet bereikt

Met de presentatie van de MotoGP-kalender voor 2024 is ook duidelijk geworden dat de coureurs zich mogen opmaken voor het langste seizoen ooit. De rijders werken 22 raceweekenden af, wat een recordaantal voor de koningsklasse van de motorsport is. Het steeds langer worden van het seizoen wordt niet door iedereen met gejuich ontvangen, Yamaha-coureur Fabio Quartararo is namelijk van mening dat nu echt de limiet bereikt is.

"Het probleem is dat het niet alleen 22 races zijn, maar ook nog 22 sprintraces", vertelt de Fransman aan de vooravond van de Grand Prix van Japan. "Mentaal en fysiek is zo'n weekend heel anders. Je ziet hoeveel blessures er dit jaar zijn. We moeten op vrijdagochtend tijdens de eerste training direct al op de limiet rijden." Vanaf het eerste raceweekend zijn er meerdere coureurs afwezig en ook het MotoGP-weekend van Motegi moeten Alex Rins, Alex Marquez en Luca Marini de race aan hun voorbij laten gaan. "Vorig jaar kon je in VT1 nog rustiger starten, zette je in VT2 één keer echt een getimede ronde neer en ging je pas in VT3 voluit. Met dit schema moet je de hele tijd op de limiet rijden", verklaart de enkelvoudig MotoGP-kampioen.

Voor de fans lijkt het probleem niet zo groot, zeker niet gezien het feit dat de Formule 1 24 Grands Prix op de kalender heeft staan. Quartararo vertelt dat die vergelijking niet op gaat: "Meer dan 22 races kan niet. Het is fysiek totaal anders dan F1. Dat is heel belangrijk."

Meerdere coureurs uiten zorgen

Niet alleen Quartararo is van mening dat de limiet bereikt is, ook Honda-coureur Marc Marquez maakt zich zorgen. De Spaanse coureur vindt dat door de grote hoeveelheid races het aantal blessures toegenomen is. "Ik ben het eens met Fabio, 22 races is al heel veel", vertelt de achtvoudig wereldkampioen tegenover de verzamelde pers in Japan. "We krijgen ervoor betaald, maar het zijn niet alleen de 22 races, het zijn er eigenlijk [met de sprintraces erbij] 44. Als je naar het aantal blessures kijkt dan zie je dat de meeste opgelopen zijn in de eerste rondes van de sprintraces. De rijders nemen daar meer risico's en pushen ze meer." De Catalaan denkt dat met het 2022-schema meer races wel zouden kunnen: "Met dit schema is het teveel." Ook de fysieke component is voor Marquez een reden om de limiet op 22 te zetten. "Het is fysiek heel zwaar. Als je moe bent, verlies je de concentratie. Als je de concentratie verliest, dan crash je sneller en heb je meer kansen om fouten te maken", noemt de Honda-coureur.

Voor Aprilia-coureur Aleix Espargaro is niet per se het aantal races een probleem, maar de korte zomerstop. "Dorna heeft de kalender gemaakt, als ik het niets vind kan ik besluiten thuis te blijven", zegt de 34-jarige Spanjaard. "Je moet racen. Vanzelfsprekend wil ik minder races en wil ik van de sprintraces af. Maar als zij 22 races [op de kalender] zetten, dan moet je er 22 rijden. Het enige wat ik jammer vind, is dat dat ze ons niet de beloofde pauze van vier of vijf weken geven." Het gaat hem dan niet om het 'te kunnen feesten op Ibiza'. Hij maakt zich zorgen over de fysieke rust: "De weekenden vragen heel veel van ons, met veel blessures." Ook mentaal wil Espargaro iets meer rust. "De stress is momenteel erg hoog. Het is voor onze veiligheid ook heel belangrijk om even te kunnen disconnecten. Drie weken is daar niet voldoende voor, voor mij is het niks. Het gaat dus heel zwaar worden."