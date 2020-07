Quartararo over 2020-Yamaha: "Deze machine is moeilijker"

Quartararo kende een wisselvallige vrijdag in Jerez. In de eerste training mocht hij de eerste twintig minuten niet in actie komen nadat hij bestraft was voor een overtreding tijdens een privétest. Eenmaal in actie kwam Quartararo tot de zeventiende tijd. Nadat hij in de ochtend ‘een van de moeilijke trainingen uit mijn carrière’ afwerkte, schoot hij in de middag naar boven. Hij eindigde als tweede in de middagsessie, hoewel hij de vrijdag alsnog afsloot met de vijftiende tijd in de gecombineerde lijst.

“Het is niet zoals de motor van vorig jaar, we kunnen nog niet meteen stellen dat de Yamaha een eenvoudige motor is”, zei Quartararo desgevraagd over de nieuwe Yamaha. “Ik vind dat de Yamaha dit seizoen veel moeilijker is om mee te rijden, zeker ten opzichte van vorig jaar. Ik denk dat iedereen een klein beetje van mening moet veranderen dat de Yamaha een eenvoudige en vriendelijke motor is. Eerlijk gezegd kan ik nog niet veel zeggen over de sterke en zwakke punten van de motor. We weten dat ons zwakke punt de topsnelheid is, maar daar werken we aan. De positieve zaken ontdekken we hopelijk na een paar races. Op dit moment is het nog heel moeilijk te zeggen, het is pas onze eerste trainingsdag voor een raceweekend. Ik denk dat de motor wel potentieel heeft.”

Zorgen over topsnelheid

Hoewel de topsnelheid doorgaans niet van groot belang is op het circuit van Jerez, was de snelste van de Yamaha’s – Petronas-rijder Franco Morbidelli met 287,2 kilometer per uur - bijna tien kilometer per uur langzamer dan de Ducati van Andrea Dovizioso. Dat staat gelijk aan het verschil tijdens de wintertests in Februari, toen de snelste M1 ook zo’n tien kilometer per uur langzamer was. Quartararo denkt dat de winst van Yamaha op dit gebied gemaskeerd wordt door de stap van de concurrentie. Hij is bang dat het verschil op circuits met meer rechte stukken nog groter is.

“Het probleem is hetzelfde als vorig jaar”, zei Quartararo over het vermogen van de Yamaha. “Ik denk dat Yamaha wat betreft de topsnelheid een stapje gemaakt heeft, maar de andere merken hebben ook een stap gemaakt. Het probleem is dat we hier twaalf kilometer per uur te langzaam zijn. Ik ben bang dat het op Barcelona wel twintig kilometer per uur kan zijn. Dat is iets waar ik me een beetje zorgen over maak. Maar het is vooral zaak om ons bezig te houden met onze eigen motor, onze eigen potentie. We moeten niet naar de anderen kijken. We weten dat we deze zwakke punten hebben. Er zijn genoeg positieve punten, maar dit is daar niet eentje van. Daar moeten we aan werken met deze machine.”