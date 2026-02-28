Di Giannantonio pleit voor zwaardere straffen voor incidenten in eerste ronde

De aandacht ging na afloop van de MotoGP-sprintrace in Thailand vanzelfsprekend uit naar het voorval tussen winnaar Pedro Acosta en nummer twee Marc Márquez. Daardoor sneeuwde een ander incident uit de korte zaterdagse race ietwat onder: de aanvaring tussen Fabio Di Giannantonio en Álex Márquez in de openingsronde.

Márquez deed kort na de start in bocht 3 een inhaalpoging om de vierde plek van Di Giannantonio over te nemen. De Gresini-rijder verkeek zich daarbij op Raúl Fernández, die hij ternauwernood wist te ontwijken. Dat ging wel ten koste van Di Giannantonio, die door Márquez van de baan werd geduwd en terugviel naar de dertiende plaats. Márquez werd zelf het grootste slachtoffer: hij keerde als achttiende terug op het asfalt.

Hoewel Di Giannantonio zich nog naar een achtste plek en twee WK-punten knokte, was hij na afloop niet te spreken over de actie van Márquez. De VR46-rijder zag een voorval dat gemakkelijk een grote crash had kunnen worden en riep de stewards op om forsere straffen uit te delen in de openingsronde. "De eerste remzone na de start is de gevaarlijkste situatie die we iedere keer weer tegenkomen", stak de Italiaan van wal.

"In de loop der jaren hebben we veel onfortuinlijke crashes en fouten gezien, zoals met Bezzecchi in Barcelona, Nakagami in Barcelona en Martín in Japan", somde Di Giannantonio een reeks crashes in de eerste bochtencombinatie op. "Als we elkaar niet genoeg respect tonen, dan moet de wedstrijdleiding misschien helpen met veel zwaardere straffen in de eerste twee bochten. Misschien zijn we dan voorzichtiger en gecontroleerder."

"Ik ben al bij de stewards geweest en heb ze mijn mening uitgelegd om de veiligheid van alle rijders te vergroten door veel zwaarder te straffen. Ze zijn het met me eens dat dit voor de nabije toekomst en de verre toekomst een oplossing kan zijn. Het is jammer dat dit incident mijn race heeft verpest, maar het is belangrijker dat we dit voor de nabije toekomst verbeteren."

Álex Márquez was zich van geen kwaad bewust na zijn incident met Fabio Di Giannantonio. Foto door: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Márquez keek vanzelfsprekend met een andere blik naar het incident. De nummer twee van het voorgaande MotoGP-seizoen vond dat hij moest handelen zoals hij deed om erger te voorkomen. "Ik had een heel goede start en ik zat in een goede positie, parallel aan Diggia. We remden vervolgens ongeveer op hetzelfde punt", vertelde hij.

"Maar Raúl zat voor me en Diggia begon naar binnen te komen, zonder te kijken waar ik zat. Vervolgens had ik een momentje. Daarna had ik de keuze: harder remmen, de voorkant blokkeren en alle drie crashen; of de rem loslaten, een beetje wijd gaan en daarna terugkomen. Ik kon niet meer doen en had geen andere opties. Ik denk ook dat aan de buitenkant een positie verdedigen in de eerste bocht niet het verstandigste is."

Di Giannantonio werd in zijn gesprek met de media geconfronteerd met deze uitspraken van Márquez, waar hij met een kwinkslag op reageerde. "Als je met een auto bij een verkeerslicht komt en er een auto voor je staat, dan crash je als je niet remt", zei hij met een knipoog. "Als je een rijder voor je ziet, moet je eerder remmen om diegene niet aan te rijden. Dat geldt over het algemeen, en niet alleen vandaag."