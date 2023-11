Opmerkelijk genoeg staat de winnaar van de MotoGP Grand Prix van Qatar, Fabio di Giannantonio, voor volgend jaar nog zonder zitje. De Italiaan neemt aan het einde van het huidige jaar afscheid van Gresini, waar Marc Marquez zijn broer Alex gaat vergezellen. De enige plek die nog enigszins open is, is het plekje van Luca Marini bij het VR46-team. Die coureur trekt zo goed als zeker naar het fabrieksteam van Honda en één en één kan in dit geval ook twee zijn. "Er komt heel snel nieuws, dus er zijn weinig dingen die ik nu kan zeggen", glimlacht de 25-jarige coureur. "We gaan het de komende dagen zien."

Opvallend genoeg begon Di Giannantonio op het moment dat hij hoorde dat zijn tijd bij Gresini erop zat beter te presteren, met als klapstuk de zege in Qatar. Voor VR46 is het daarom sinds vorige week een logische keuze om de Italiaanse coureur naar het team te halen. Ook sportief directeur van Ducati Paolo Ciabatti vindt dat de Italiaanse rijder een plekje moet krijgen op de MotoGP-grid in 2024. "Dat waren hele fijne woorden van Paolo. Hij is heel goed voor mij geweest. Ik ga daarom dinsdag goed testen", vertelt Di Giannantonio voor de verzamelde pers in Valencia. De dinsdag na de race wordt er getest in Valencia en Di Giannantonio mag op een Ducati meedoen. "We zijn met iets moois bezig. We hebben op dinsdag een test staan en hebben meer kansen om in 2024 op de grid te staan."

Zoals gezegd is er nog maar één zitje vrij. Dat weet Di Giannantonio ook. "Laten we zeggen dat dit de enige motor is die vrij - op het moment dat Luca [Marini] bekend maakt dat hij weggaat - is, maar het is zeker een goed team. Ik heb er geen geheim van gemaakt dat hun werk achter de schermen goed is", zegt de Ducatist. "Alle mensen, al het werk dat ze samen doen, alle werknemers die ze hebben: ze zijn altijd goed geweest. Ze zijn stapsgewijs naar de MotoGP gekomen, van Moto3 naar Moto2 naar MotoGP. In elke klasse zijn ze goed geweest. Dat betekent dat het een goed team is. Het kan een goede ervaring en een goede uitdaging worden en ook een goede kans voor mij om dingen te leren."