Di Giannantonio verliest vijfde plaats in MotoGP-sprint door tijdstraf

Kort na afloop van de eerste sprintrace van de MotoGP op Phillip Island werd al duidelijk dat de stewards een onderzoek openden naar Fabio di Giannantonio wegens een vermeende overtreding van de bandendrukregels. Na het bestuderen van de data is duidelijk geworden dat de Italiaan zich inderdaad niet aan de regels gehouden heeft en dat levert hem een tijdstraf van acht seconden op, die bij zijn racetijd wordt opgeteld. Dat heeft behoorlijke gevolgen voor Di Giannantonio, die eigenlijk als vijfde over de finish kwam. Door de tijdstraf valt hij namelijk twee posities terug naar de zevende positie. Franco Morbidelli en Raúl Fernández profiteren en schuiven op naar de vijfde en zesde plaats.

De controversiële bandendrukregels worden sinds de Britse Grand Prix van 2023 gehandhaafd en hebben in het eerste halfjaar na de invoering regelmatig voor waarschuwingen en straffen gezorgd. Dit jaar is de invloed na enkele kleine aanpassingen beperkt gebleven. Alleen in de sprintrace in Jerez leidden de regels tot in totaal vijf tijdstraffen, al was dat ook te wijten aan de bijzondere omstandigheden op de baan met enkele natte plekken. Daardoor is later ook besloten om de bandendrukregels in dergelijke omstandigheden niet te laten gelden, zoals dat overigens ook geldt voor regenraces. In de TT van Assen kreeg Marc Márquez nog een tijdstraf voor een te lage bandenspanning, iets wat Di Giannantonio, Jack Miller en Luca Marini overkwam in de GP van Aragón.