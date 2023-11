Di Giannantonio verliest podium door overtreding bandendrukregels

In de kwalificatie voor de seizoensfinale van de MotoGP in Valencia wist Fabio di Giannantonio weinig potten te breken met een elfde tijd in Q2. In de race op zondag zette de Italiaan, die nog geen zekerheid heeft over zijn toekomst, echter een mooie inhaalrace neer. Die bracht hem met anderhalve ronde te gaan op de tweede positie, waarna hij in de slotronde nog druk zette op leider Francesco Bagnaia. Tot een echte aanval kwam het niet meer, waardoor hij als tweede over de finish kwam op Circuit Ricardo Tormo. Di Giannantonio mocht zodoende mee naar het podium, maar zijn trofee raakte hij enkele uren na de finish kwijt.

Na de race maakte de MotoGP bekend dat Di Giannantonio zich niet heeft gehouden aan de regels omtrent de minimale bandenspanning. Die schrijven voor dat de rijders gedurende een sprintrace minimaal 30 procent van de ronden boven de minimale bandenspanning van 1,88 bar voor de voorband moeten zitten, terwijl dat in de Grands Prix minimaal 50 procent van de ronden het geval moet zijn. Dat was bij Di Giannantonio niet het geval en omdat het zijn tweede overtreding van het seizoen was, kreeg hij een tijdstraf van drie seconden toebedeeld. Het is een dure straf, want daardoor valt de Gresini-rijder terug naar de vierde positie. Johann Zarco en Brad Binder profiteren, want zij schuiven op naar respectievelijk de tweede en derde positie.

Di Giannantonio was niet de enige rijder die op een overtreding van de bandenspanningsregels werd betrapt. Dat was ook het geval bij Binder. De Zuid-Afrikaan van KTM kreeg echter geen tijdstraf, omdat het zijn eerste overtreding van de regels was. Daardoor bleef het voor Binder bij een officiële waarschuwing. Volgend jaar doet een overtreding van de bandenspanningsregels echter nog veel meer pijn. Daar waar de eerste overtreding dit jaar dus een waarschuwing opleverde en iedere daaropvolgende fout tot een tijdstraf leidde, zijn de stewards in 2024 onverbiddelijk: iedere keer dat iemand betrapt wordt op een te lage bandenspanning, wordt zonder pardon uit de uitslag gehaald.