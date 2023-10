Di Giannantonio over toekomstplannen: "Doel blijft MotoGP-zitje"

De overstap van Marc Marquez naar Gresini Ducati in 2024 betekent dat Fabio di Giannantonio na twee jaar het veld moet ruimen bij de Italiaanse renstal. Tot dusver heeft hij nog geen nieuw contract getekend en dus belooft het een lastige klus te worden om ook in 2024 op de MotoGP-grid te staan. Momenteel heeft alleen het fabrieksteam van Honda nog een vrij zitje, maar toch heeft Di Giannantonio de hoop op een vervolg van zijn avontuur in de koningsklasse nog niet opgegeven.

"Het doel is absoluut om te blijven [in de MotoGP]. Ik heb het gevoel dat ik een MotoGP-coureur ben. Ik bewijs aan mezelf en anderen dat ik snel genoeg ben om in dit veld te blijven", vertelde Di Giannantonio op Phillip Island. "Op dit moment lijkt het erop dat we wat kansen hebben. Zoals gezegd doet mijn team thuis ook goed werk en we zullen zien hoe het zich in de komende raceweekenden ontwikkelt. Mijn focus ligt volledig op de baan."

Di Giannantonio behaalde vorige week in Indonesië nog de vierde plaats, maar verbeterde zijn beste resultaat door in Australië als derde over de streep te komen. Hij maakte zo goede reclame voor zichzelf. Als dat zou leiden tot een kans bij Honda, dan zou de Italiaan die graag willen grijpen. "Op dit moment is er plek bij Honda. Mijn doel is om in de MotoGP te blijven en als er een plek bij Repsol Honda is, waarom zou je die dan niet willen?", vroeg hij zich af. "Je weet het echter nooit in deze paddock, er lijken meerdere opties te zijn. Als het duidelijker wordt, zullen we proberen te achterhalen wat het beste project is voor mijn stijl en mijn toekomst."

Er is echter ook een behoorlijke kans dat Di Giannantonio zijn heil volgend jaar moet zoeken in een ander kampioenschap als het WK Superbikes of de Moto2. Daar is hij momenteel echter nog niet mee bezig. "Mijn manager moet absoluut een plan B, C, D of wat dan ook voorbereiden. Van mijn kant hebben we net besproken dat we ons richten op de MotoGP. Het doel is om daarin verder te gaan", aldus Di Giannantonio. "Alleen als we zeker weten dat we niet langer in de MotoGP kunnen blijven, overwegen we deze andere opties. Het hoofddoel blijft op dit moment de MotoGP."