Di Giannantonio mist slot MotoGP-seizoen vanwege schouderoperatie

Tijdens het Grand Prix-weekend in Oostenrijk raakte de schouder van Fabio di Giannantonio uit de kom tijdens een trainingscrash. Hij ontbrak daardoor in beide races op de Red Bull Ring, om vervolgens weer op zijn VR46 Ducati te stappen. De schouderklachten zijn sindsdien echter niet verdwenen en dus gingen er al enige tijd geruchten dat de Italiaan nog tijdens het huidige MotoGP-seizoen onder het mes zou gaan. In de aanloop naar de Australische Grand Prix heeft Di Giannantonio dat bevestigd. Na de komende races in Phillip Island en Thailand wordt hij geopereerd, waardoor hij de laatste twee Grands Prix in Maleisië en Valencia moet laten schieten. Ook ontbreekt hij enkele dagen na de seizoensfinale bij de eerste wintertestdag in Valencia.

"Na Thailand doen we de operatie", zegt Di Giannantonio. Hij ziet dit moment als het beste compromis tussen zoveel mogelijk races rijden in 2024 en zo fit mogelijk aan de start staan in 2025. "Het is niet fantastisch, want het is nooit goed om races te missen. Het is nooit goed om het seizoen eerder af te sluiten dan de anderen. Tegelijkertijd is het een kans om fysiek gezien 100 procent fit te worden voor volgend jaar. We moeten dit dus accepteren en ermee omgaan. Ik wilde zoveel mogelijk races rijden. Als het mogelijk was om alle races te rijden voor de operatie, dan had ik dat gedaan. Dat was echter niet mogelijk. De dokter zei dat Thailand de limiet was."

De afgelopen weken heeft Di Giannantonio nog behoorlijk last gehad van zijn gekwetste schouder, maar het weekje rust tussen de races in Japan en Australië heeft hem goed gedaan. "Ik voel me al iets beter, maar in de schouder is het nog wat zwakjes. Dat is de hoofdreden voor de operatie. Hopelijk kan ik dit weekend met minder pijnstillers rijden", klinkt het hoopvol. "Dit circuit is gewoon geweldig, ik hou van de vibe van een eiland en ook van het land. Vorig jaar ging het hier heel goed, dus het doel is om te proberen hetzelfde gevoel te krijgen op de motor als vorig jaar. Ik hoop echt dat ik weer om de top-vijf en misschien zelfs het podium kan strijden."