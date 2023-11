Di Giannantonio: Resultaten zijn goed genoeg om in MotoGP te blijven

Met nog een ruime week tot het einde van het MotoGP-seizoen 2023 moet Repsol Honda nog altijd een vervanger voor Marc Marquez aankondigen. Het heeft er echter alle schijn van dat Luca Marini die plek gaat innemen, terwijl VR46 Ducati op zijn beurt van plan is om een Moto2-rijder te laten promoveren. Daardoor lijkt Fabio di Giannantonio het kind van de rekening te worden en na twee jaar bij Gresini Ducati zijn plek in de MotoGP kwijt te raken. Zelf vindt de Italiaan dat niet helemaal eerlijk. "Ik denk dat ik het verdien om te blijven", vertelt hij de media in Qatar, waar het voorlaatste raceweekend van 2023 wordt afgewerkt.

Als hij wil blijven racen, lijkt Di Giannantonio uit te moeten wijken naar een andere raceklasse. Hij kan bijvoorbeeld terugkeren naar de Moto2, maar dat ziet hij zelf niet zitten. "De Moto2? Op dit moment is dat geen optie en dat wil ik ook niet. Ik verdien de MotoGP volledig", wijst hij die optie van de hand, om daarna hetzelfde te doen met andere kampioenschappen als het WK Superbikes. "Het is mijn tweede jaar in de MotoGP en ik heb de resultaten om hier te blijven. Terug naar de Moto2 zou een nederlaag voor me zijn. Bovendien denk ik dat ik het als persoon niet verdien. Van kampioenschap veranderen is ook geen optie, net als een jaar stoppen. Als je dat doet, blijf je daarna thuis. Je moet een goed plan hebben en de Moto2 en het WK Superbikes zijn dat niet voor mij. Ik ben 25 jaar oud en het is voor mij niet logisch om terug te gaan naar de middelste klasse of om weg te gaan. Deze leeftijd is perfect om te rijpen en te groeien in de MotoGP."

Ook een rol als testrijder bij een van de fabrikanten ziet Di Giannantonio niet direct zitten, al beseft hij ook dat er in die rol mogelijk kansen komen om nog eens in te vallen. "Dat is op dit moment geen echte optie, maar we moeten natuurlijk iets doen om op de grid te staan. Is dat niet voor volgend jaar, dan voor 2025", legt hij uit. "Laat ik zeggen dat deze situatie mij niet bevalt. Testrijder zijn is een optie, maar niet iets wat ik erg leuk vind. Maar als dat de situatie is, dan zijn er zeker mogelijkheden om te racen, omdat we gezien hebben dat deze sport gevaarlijk is. Er wordt veel geracet en er gebeuren veel ongelukken. Als je als vervanger racet, goed werk levert en schittert, kun je jezelf op de kaart zetten. Dat zou beter zijn dan racen in een ander kampioenschap."