Di Giannantonio pakt pole in crashrijke MotoGP-kwalificatie Brazilië

Met slechts één training op een volledig droge baan achter de rug stond de MotoGP voor de kwalificatie voor de Grand Prix van Brazilië. De strijd in Q1 beloofde meteen interessant te worden, doordat enkele snelle rijders vrijdag in listige omstandigheden niet in de top-tien eindigden. Onder meer Marco Bezzecchi, Fabio Di Giannantonio, Franco Morbidelli en Maverick Viñales moesten hierdoor in Q1 proberen om alsnog door te dringen tot de strijd om pole-position.

Bezzecchi snelste, KTM stelt teleur

Voor Luca Marini liep het eerste segment van de kwalificatie uit op een drama. Na zijn crash in de tweede vrije training had hij maar één motor over voor de kwalificatie, maar al in zijn eerste run kwam de Honda HRC-rijder weer ten val. Hij strandde hierdoor op de negende plaats in Q1, waardoor hij veroordeeld werd tot de negentiende startpositie.

De snelste rijder van de eerste run was Bezzecchi, die de klok op 1.17.760 liet stoppen en een halve tiende sneller bleek dan thuisrijder Diogo Moreira. In de tweede run bleek dat het nog sneller kon: eerst dook Joan Mir al onder de tijd van Bezzecchi, die zelf meteen antwoordde door 1.17.408 te rijden. Dat was genoeg voor de winnaar van de laatste drie Grands Prix om door te dringen tot Q2.

In de strijd om pole kreeg Bezzecchi gezelschap van Di Giannantonio, die een ruime tiende toegaf en bijna twee tiende marge had op Mir. De Honda-rijder strandde op de dertiende startpositie, voor Moreira en Morbidelli. Daarachter volgden Raúl Fernández, Álex Rins en de in bocht 1 gevallen Jack Miller. Teleurstellend was het optreden van de drie KTM's in Q1, die onderaan eindigden. Viñales troefde alleen merkgenoot Brad Binder en teamgenoot Enea Bastianini af.

Di Giannantonio en Bezzecchi via Q1 naar eerste rij

De eerste vijf minuten van het tweede kwalificatiedeel verliepen ronduit chaotisch met een drietal crashes. Francesco Bagnaia ging nog voor hij een rondetijd noteerde al onderuit in bocht 10, waarna WK-leider Pedro Acosta en regerende wereldkampioen Marc Márquez afzonderlijk van elkaar ten val kwamen in bocht 4.

Márquez had voor zijn crash al een 1.17.491 gereden, een tijd die in de eerste run alleen nog aangescherpt werd door Di Giannantonio. De VR46-rijder klokte 1.17.420 en begon dus als virtuele polesitter aan de beslissende tweede run. Daarin haalde Di Giannantonio meteen een honderdste van zijn eigen snelste tijd af, om vervolgens in bocht 4 te crashen. Vrijwel gelijktijdig ging ook Jorge Martín onderuit, al deed hij dat in bocht 10.

Di Giannantonio moest afwachten of zijn tijd genoeg was voor pole en dat bleek ook het geval. De Italiaan pakte via Q1 zijn tweede MotoGP-pole, voor landgenoot Bezzecchi en Marc Márquez. Fabio Quartararo verraste vriend en vijand met een knappe vierde tijd, gevolgd door Martín en Ogura. Daarachter completeerden Fermín Aldeguer, Álex Márquez, Acosta en Johann Zarco de top-tien, met Bagnaia en Toprak Razgatlioglu op de elfde en twaalfde stek.

Later op zaterdag staat de sprintrace van de MotoGP in Brazilië op het programma. De korte race begint om 19.00 uur Nederlandse tijd.

Ogura snel in VT2, drie Q1-deelnemers crashen

De zaterdagse MotoGP-actie werd om 14.10 uur Nederlandse tijd afgetrapt met de tweede vrije training in Goiânia. Voor de rijders was het de eerste keer dat ze op een volledig droge baan konden rijden en dus was het van belang om goede data te vergaren met het oog op de kwalificatie en beide races. Toch waren er rijders die zichzelf geen dienst bewezen: Álex Márquez en Marini crashten al vroeg, verloren kostbare baantijd en bezorgden hun monteurs extra werk.

Later in de sessie gingen ook Razgatlioglu, Bezzecchi en Morbidelli onderuit, wat vooral voor Q1-deelnemers Bezzecchi en Morbidelli ongelegen kwam. Anderen hielden een beter gevoel over aan VT1. Dat gold bijvoorbeeld voor Ogura, die in de slotfase van de training naar 1.18.237 snelde en de laatste oefensessie bovenaan afsloot.

Op slechts 0.011 seconde was Marc Márquez de nummer twee, voor Martín en Bagnaia. Acosta completeerde de top-vijf in VT2, waarin de eerste twintig binnen een seconde van de snelste tijd eindigden. Mir bleef Viñales nipt voor met zijn zesde tijd, terwijl de top-tien compleet werd gemaakt door Morbidelli, Di Giannantonio en Bezzecchi.

Uitslag: Tweede vrije training MotoGP GP van Brazilië Alle statistieken Pos Rijder # Motor Ronden Tijd Interval Km/u Topsnelheid 1 A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 16 1'18.237 176.463 2 M. Márquez Ducati Team 93 Ducati 17 +0.011 1'18.248 0.011 176.439 3 J. Martín Aprilia Racing 89 Aprilia 17 +0.168 1'18.405 0.157 176.085