Di Giannantonio opvolger van Marini bij MotoGP-team VR46

De MotoGP-carrière van Fabio di Giannantonio leek aan het einde van 2023 af te lopen, maar dankzij het onverwachte vertrek van Luca Marini bij VR46 kreeg de Italiaan een reddingsboei toegeworpen. De Gresini-coureur weet dat zijn plekje bij zijn huidige werkgever opgevuld wordt door Marc Marquez, die op zijn beurt een zitje bij Honda ter beschikking stelt. Di Giannantonio was korte tijd kanshebber, maar uiteindelijk koos de Japanse renstal voor Marini. Bij VR46 ging de naam van Di Giannantonio als opvolger van de halfbroer van teameigenaar Valentino Rossi al langere tijd rond, maar nu is het officieel. De winnaar van de Grand Prix van Qatar van dit jaar krijgt een contract voor één seizoen bij de renstal.

"Ik ben heel blij dat ik bij zo'n sterk team mag komen rijden", vertelt een blije coureur in de aankondiging van de samenwerking. "Ik kan er heel veel leren en kan niet wachten om aan dit mooie project te werken. We kunnen heel veel mooie dingen bereiken. De afgelopen twee jaar heb ik veel geleerd in de MotoGP en met dit team kan ik absoluut nog beter worden en goede resultaten boeken. Ik ben erg blij en kan niet wachten om de werknemers te ontmoeten en met ze op het circuit te werken. Ik bedank iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt."

Ook vanuit VR46-teambaas Uccio Scalucci komen positieve woorden, al had hij niet gedacht dat hij zo laat in het seizoen nog moest zoeken naar een nieuwe coureur. "Ik ben heel erg blij dat we bekend mogen maken dat Fabio bij ons team komt", vertelt de vertrouweling van teameigenaar Rossi. "Het was een onverwachte en late komst, maar ik ben blij dat we voor hem hebben gekozen. Het einde van het seizoen was heel goed van hem en als het minder goed gaat, verliest hij de controle niet. Ik ben er zeker van dat hij zich thuis gaat voelen bij ons."

Het feit dat Di Giannantonio een Italiaan is, heeft ook meegeholpen. "Hij is een van de snelste Italiaanse coureurs in de motorsport. Hij blijft ook op een Ducati rijden en we hebben ons ten doel gesteld om niet alleen goede resultaten met hem te boeken, maar ook consistente prestaties te behalen. Het is een ambitieus project, dit markeert een ommekeer in de geschiedenis van ons team. Ik weet zeker dat we samen ons best gaan doen om het beste eruit te halen."