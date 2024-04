Di Giannantonio nipt sneller dan Viñales in MotoGP-test Jerez

De dag na de Grand Prix van Spanje stond voor de MotoGP in het teken van de collectieve test in Jerez. Acht uur lang konden de rijders naar hartenlust ronden rijden op Circuito de Jerez, terwijl diverse fabrikanten nieuwe onderdelen hadden meegenomen om te testen. Dat gold onder meer voor Yamaha, Honda en Aprilia, waarover in een losstaande technische analyse meer volgt. Daarnaast kreeg Raúl Fernández zijn eerste kans om de Aprilia RS-GP24 aan de tand te voelen, nadat hij de eerste vier raceweekenden op de RS-GP23 zat. Uiteindelijk werkte de Spanjaard slechts een tiental ronden af op de nieuwe motorfiets, de rest van de dag draaide voor hem om het optimaliseren van het pakket waar hij al over beschikte.

Halverwege de testdag voerde Fabio di Giannantonio de ranglijst met 1.36.405 als snelste tijd. In de middagsessie wisten diverse rijders hun tijd nog te verbeteren, onder wie nummer twee Franco Morbidelli. De Pramac-rijder, die in Jerez zijn eerste testdag van het jaar meemaakte nadat hij de winterse testdagen moest overslaan wegens blessureleed, schaafde enkele honderdsten van zijn persoonlijk snelste tijd. Het bleek echter niet genoeg om Di Giannantonio van de eerste plek te verdringen. Ook andere rijders slaagden daar niet in, waardoor de VR46-rijder de dag op de eerste positie afsloot met de tijd die hij in de eerste helft van de testdag al had gereden.

Viñales in extremis naar tweede positie

De tweede positie was uiteindelijk niet voor Morbidelli, maar voor Maverick Viñales. De Aprilia-rijder verbeterde zich in de laatste vijf minuten naar de tweede plek op een kleine tiende. Francesco Bagnaia verbeterde zich 's middags niet en zakte terug naar de vierde positie, voor Marc Márquez als vierde Ducati-rijder op P5, voor de pas laat verbeterende Brad Binder. Aleix Espargaró verbeterde zich in de middag eveneens en eindigde op de zevende stek op ruim drie tienden van Di Giannantonio. Álex Márquez schoof 's middags nog op naar de achtste plaats, terwijl Enea Bastianini - die 's ochtends nog een crash meemaakte - op de negende stek de zesde Ducati-rijder was. Jorge Martín voltooide de top-tien.

De test van WK-leider Martín verliep overigens verre van vlekkeloos. In de ochtendsessie gaf zijn motorblok op start-finish al de geest, waarna hij 's middags nog een crash meemaakte. Dat overkwam Augusto Fernández met tien minuten te gaan ook, wat voor de GasGas Tech3-rijder zijn tweede crash van de dag was. De Spanjaard zou de dag op de 22ste positie afsluiten, waarmee hij tussen de Honda-rijders eindigde. Van dat gezelschap bleek Takaaki Nakagami uiteindelijk de snelste met de zestiende tijd, die hij in de absolute slotfase reed. Álex Rins was op de veertiende stek de beste Yamaha-rijder.

De blik van de MotoGP-rijders wordt nu gericht op de Grand Prix van Frankrijk, die over twee weken wordt verreden.

Uitslag MotoGP-test Jerez