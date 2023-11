Di Giannantonio teast nieuws over toekomst: "Er komt iets moois aan"

Vorige week kon Motorsport.com onthullen dat Fabio di Giannantonio de favoriet is om Marc Marquez op te volgen bij Repsol Honda, aangezien het team diens vervanger niet meer dan een eenjarig contract wil geven. De Italiaan moet zelf bij Gresini plaatsmaken voor de zesvoudig MotoGP-kampioen en is dus beschikbaar, waarna hij zich met goede optredens in Indonesië en Australië in de kijker reed. De derde plaats in Phillip Island was de eerste podiumplek van Di Giannantonio in de MotoGP.

In Thailand moest Di Giannantonio genoegen nemen met de negende plaats. Na afloop van de race wilde hij weinig kwijt over zijn toekomstplannen, al hintte hij ernaar dat er mogelijk snel nieuws komt. "Laten we hopen. We werken er zeker aan en ik hoop dat ik jullie goed nieuws kan brengen. Ik denk echter dat er iets heel moois aankomt, dus ik heb op dit moment geen haast", vertelde Di Giannantonio. "Ik wil van deze week genieten, goed samenwerken met mijn staf thuis om mijn toekomst voor te bereiden en dan zullen we zien. Wellicht geef ik jullie wel iets voor Maleisië."

Marquez wilde Binder aanvallen voor crash

Teamgenoot Alex Marquez maakte in Thailand een sterkere indruk dan Di Giannantonio, maar een crash voorkwam dat hij de finish haalde. De Spanjaard koos als enige voor de medium achterband en dat bracht hem naar de derde positie toen hij onderuit ging. Zelf dacht Marquez dat een goed resultaat tot de mogelijkheden behoorde. "Een pijnlijke crash, want ik had een goede start en goede eerste ronden. Ik kon de banden managen in de twaalf ronden die ik reed en in mijn snelle ronde voelde ik me heel goed op de motor", analyseerde hij zijn race.

"Mijn keuze voor de achterband was de juiste. Het was degene waarop ik meer ronden reed in de training en waar we meer info over hadden. De elektronica paste ook iets beter bij die band, dus ik voelde me heel goed op de motor", vervolgde Marquez, om daarna uit te wijden over zijn crash. "Ik probeerde in die bocht gewoon om een iets krappere lijn te rijden, want ik dacht aan een aanval op Binder in bocht 12. Ik zat te dicht aan de binnenkant en raakte de witte lijn, die glad was. Het is wat het is. Het spijt me voor het team, want de motor was heel goed. Ik weet niet wat er aan het einde zou gebeuren met mijn achterband, maar op dat moment was ik sneller dan ze."