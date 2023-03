Di Giannantonio mist laatste MotoGP-testdag: "Door een grindbak"

Di Giannantonio ging zaterdagmiddag hard onderuit en kreeg daarbij een klap op zijn hoofd. Hoewel er bij de eerste checks geen directe blessures vastgesteld werden, ging de rijder wel voor nader onderzoek naar het ziekenhuis gebracht. Ook daar werd geen zichtbaar letsel vastgesteld. Toch hebben de MotoGP-artsen besloten om de jonge Italiaan zondag aan de kant te houden vanwege een hersenschudding. Op die manier kan hij herstellen voordat het seizoen over twee weken begint met de Grand Prix van Portugal. Op de donderdag voor het raceweekend zal hij een nieuwe medische keuring ondergaan.

“Het was een lowside crash, maar de grindbak hier is krankzinnig”, zegt Di Giannantonio tijdens een extra ingelaste sessie met de schrijvende pers nadat hij zijn mediaverplichtingen op zaterdag niet kon inlossen. “We klagen hier elk jaar over de grindbak, het zijn enorme stenen en wanneer je ze raakt is het veel pijnlijker dan wanneer je over het asfalt gaat. Ik gleed gewoon over het asfalt en toen ik in de stenen kwam voelde het als een explosie. Toen mijn hoofd in de grindbak sloeg, was ik helemaal buiten westen. Als je mijn helm ziet, dat is ongelofelijk. Ik heb zoiets nog nooit gezien. Ik heb met mijn team een klacht ingediend en gevraagd of er iets gedaan kan worden, we hebben het altijd over de veiligheid van coureurs. We hebben het over verf op de kerbs, lijnen op het circuit. Maar de grindbakken aanpakken zijn we vergeten, het is alsof je tegen een muur smakt wanneer je in de grindbak komt. Als het zo blijft, kunnen we beter in Monaco racen waar het meer om de show gaat en risico’s hetzelfde blijven.”

De Gresini-rijder heeft sinds eind vorig jaar flinke stappen gemaakt. Na een matige afloop van het seizoen kreeg hij met Frankie Carchedi een nieuwe crew-chief aan zijn zijde. Carchedi werkte tot eind vorig jaar met Joan Mir bij Suzuki en was één van de hoofdrolspelers in diens wereldkampioenschapscampagne in 2020. Met Carchedi had Di Giannantonio meteen een goeie klik en dat was ook te zien in de recente resultaten. Hij is boos dat hij de laatste testdag moet missen. "Door een verkeerde grindbak verlies ik een testdag, een paar dagen training", gaat hij verder. "Ik ben boos."

Voor zijn val op zaterdag noteerde Di Giannantonio de negende tijd op acht tienden van wereldkampioen Francesco Bagnaia. In Sepang stond hij na drie dagen op de zevende plek. De coureur heeft net als teamgenoot Alex Marquez dit jaar de beschikking over de Ducati GP22, de machine waarmee Ducati vorig jaar drie wereldtitels binnenhaalde bij de rijders, teams en constructeurs.

De Grand Prix van Portugal vindt plaats op zondag 26 maart. Op de zaterdag wordt voor het eerst een sprintrace gereden.