Di Giannantonio leidt halverwege MotoGP-testdag in Jerez

Daags na de door Francesco Bagnaia gewonnen Grand Prix van Spanje komen de MotoGP-rijders opnieuw in actie op Circuito de Jerez voor een collectieve testdag. Voor diverse fabrikanten was dit het uitgelezen moment om enkele nieuwe onderdelen aan een uitvoerige test te onderwerpen en dat konden ze doen met uitstekende omstandigheden. Tegen 14.00 uur, toen de test precies halverwege was, was het kwik opgelopen tot 20 graden. Bovendien was er veel ruimte voor de zon, al verschenen er in de loop van de sessie ook enkele wolkenvelden.

Wat betreft nieuwe ontwikkelingen was de blik vooral gericht op Honda en Yamaha, de twee kwakkelende Japanse fabrikanten. Nadat testrijder Stefan Bradl afgelopen weekend al had geracet met een behoorlijk aangepaste Honda RC213V, konden LCR Honda-rijders Takaaki Nakagami en Johann Zarco tijdens de testdag de proef op de som nemen. Zo konden zij testen met de een nieuw chassis en aangepaste aerodynamica, die uit onder meer vernieuwde vleugels aan de voorkant, downwash ducts op de fairing achter het voorwiel, aangepaste sidepodvleugeltjes erboven en een nieuwe versie van het achtervleugeltje bestaat.

Yamaha kondigde voorafgaand aan het raceweekend al aan dat er een vrijwel geheel nieuwe YZR-M1 getest zou worden in Jerez en in de loop van de ochtend kwamen de eerste onderdelen dan ook op de motor van Álex Rins. Het gaat onder meer om aangepaste vleugels aan de voorkant van de motorfiets, maar ook een nieuwe fairing aan de zijkant. Ook bij Aprilia was er een aangepaste fairing aan de zijkant van de RS-GP24 van Aleix Espargaro, die eveneens beschikte over een nieuwe versie van het ride height device. KTM experimenteerde intussen door Jack Miller en Brad Binder met verschillende voorvorken van WP op pad te sturen.

Di Giannantonio snel, crashes Bastianini en Bezzecchi

Voor de rijders op een Ducati Desmosedici GP23 waren er geen nieuwe onderdelen, maar dat weerhield Fabio di Giannantonio er niet van om de snelste tijd op de klokken te zetten in de eerste vier uur van de testdag. De VR46-rijder noteerde in zijn 23ste ronde van de dag 1.36.405, waarmee hij anderhalve tiende sneller was dan Franco Morbidelli. De Pramac-rijder kon voor het eerst dit jaar uitgebreid testen met de Ducati GP24 en besteedde ook wat tijd aan het verbeteren van de ergonomie rond de brandstoftank. Bagnaia voltooide op bijna twee tienden achterstand de top-drie, die zodoende volledig uit Ducati's en Italianen bestond.

Marc Márquez volgde als vierde Ducati met Brad Binder en Maverick Viñales als de snelste rijders van KTM en Aprilia op posities vijf en zes. Álex Márquez klokte de zevende tijd, met Raúl Fernández op de achtste positie. De Trackhouse-rijder kon bovendien voor het eerst kennismaken met de Aprilia RS-GP24, waar teamgenoot Miguel Oliveira het hele seizoen al over beschikt. De Portugees noteerde de tiende tijd en moest daarmee ook Espargaró voor zich dulden. Fabio Quartararo was op de zestiende positie de beste Yamaha-rijder, Zarco op plaats negentien de beste rijder van Honda.

Helemaal probleemloos verliep de eerste helft van de MotoGP-test in Jerez overigens niet. Na bijna twee uur rijden ging Enea Bastianini onderuit in bocht zeven, waarbij hij ongedeerd bleef. Een kwartier later raakte Jorge Martín in de problemen toen zijn motorblok op start-finish de geest gaf. De tweede crash van de dag werd vervolgens kort voor 14.00 uur genoteerd door Marco Bezzecchi, die in bocht vijf tegen de vlakte ging.

De MotoGP-testdag in Jerez duurt nog tot 18.00 uur.

Tussenstand MotoGP-test Jerez om 14.00 uur