VR46-coureur Fabio di Giannantonio zegt dat hij nooit zou afwijken van de huidige formule van de MotoGP-machinerie, ondanks dat deze steeds afhankelijker wordt van de aerodynamica. De motoren van vandaag de dag zijn pijlsnel en er worden steeds vaker baanrecords verbroken. In 2027 zal een grote revisie van de technische reglementen geïmplementeerd worden. Puristen als zesvoudig MotoGP-kampioen Marc Marquez en Dani Pedrosa – die vorig weekend als wildcard meedeed aan de Spaanse Grand Prix - hebben zich veelvuldig uitgesproken tegen de aerodynamische ontwikkelingen, maar Di Giannantonio sluit zich daar niet bij aan. De Italiaan haalt juist veel plezier uit de huidige generatie motoren.

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team Foto door: Media VR46

“Het hangt ervan af als rijder. Op het moment is de MotoGP simpelweg fantastisch. Ik zou eerlijk gezegd nooit teruggaan” onthult de motorrijder. “MotoGP-motoren moeten prototypes blijven. Het moet motorfiets engineering maximaal uiten. Ik word dolenthousiast van alle nieuwe aerodynamische onderdelen, alle nieuwe techniek, al het vermogen, want aan het einde van de dag rijden we op een Formule 1-auto met twee wielen. Als je het mij vraagt, hoort het zo te zijn.”

Lastig inhalen weegt niet op

Een van de grootste tegenargumenten is dat het een negatief effect heeft op races, aangezien coureurs elkaar lastiger kunnen volgen. Dit verkleint de kans op een inhaalpoging, waardoor coureurs soms in treintjes achter elkaar aan rijden. Di Giannantonio – een van de nieuwere coureurs die in 2022 zijn debuut maakte – kan zich vinden in deze kritiek. Toch denkt hij dat het niet goed zou zijn om terug te gaan naar de vorige formule. “Voor de show is het op het moment iets kritieker. Met al die ontwikkelingen wordt het moeilijker en moeilijker om in te halen. Maar als rijder is de huidige MotoGP-fiets fantastisch. Ik zou nooit teruggaan. Misschien dat we ooit terug moeten, maar ik zou het persoonlijk nooit doen”, stelt de 25-jarige coureur uit Rome.