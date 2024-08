Tijdens de tweede MotoGP-training in de aanloop naar de Grand Prix van Oostenrijk maakte Fabio di Giannantonio een stevige crash mee in bocht acht, waardoor hij met een behoorlijke snelheid door de grindbak tuimelde. De VR46-rijder kon zelf wel opstaan, maar moest wegens pijn aan zijn schouder wel een bezoekje brengen aan het medisch centrum op het circuit. Daar werd een ontwrichte schouder vastgesteld en werd hij doorverwezen naar het ziekenhuis van Judenburg voor verdere controles. Naar aanleiding van die controles is Di Giannantonio niet fit verklaard, waardoor hij het restant van het raceweekend op de Red Bull Ring moet laten schieten.

Di Giannantonio stapte na zijn crash in de tweede oefensessie niet meer op de motor en was daardoor hoe dan ook veroordeeld tot deelname aan Q1. Zover gaat het dus niet komen, want de rest van het weekend ontbreekt de 25-jarige Italiaan. Het is de eerste keer in zijn gehele loopbaan in het wereldkampioenschap dat Di Giannantonio een race aan zich voorbij moet laten gaan. Er komt dus een einde aan een reeks van 157 onafgebroken Grand Prix-starts voor de rijder uit Rome, die op een uitvalbeurt in Duitsland na tot dusver in iedere Grand Prix van 2024 in de top-tien eindigde. Daardoor bezet hij momenteel de achtste plaats in de tussenstand met 104 punten.

Het is nog onduidelijk of Di Giannantonio over twee weken wel aan de start kan verschijnen bij de Grand Prix van Aragón. Duidelijkheid daarover wordt pas in de dagen vlak voor de start van dat raceweekend verwacht, omdat de geblesseerde rijder dan eerst fit verklaard moet worden voordat hij weer op de Ducati GP23 van VR46 mag stappen.