Di Giannantonio verslaat Bagnaia voor eerste MotoGP-zege in Qatar

Met een overwinning in de sprintrace in Qatar bracht Jorge Martin het verschil met WK-leider Francesco Bagnaia terug tot een schamele zeven punten. De regerend wereldkampioen wist zodoende dat hij aan de bak moest in de Grand Prix op Losail International Circuit om de leiding in de tussenstand te behouden. Hij verzekerde zich zaterdag al van de vierde startpositie, terwijl Martin de race vanaf de vijfde plek mocht vertrekken. De eerste startrij bestond ook volledig uit Ducati's, met Luca Marini namens VR46 op pole-position en Gresini-rijders Fabio di Giannantonio en Alex Marquez aan zijn zijde op de tweede en derde plek. Miguel Oliveira ontbrak op de grid, nadat hij in de sprintrace zijn schouderblad brak.

Kort na 18.00 uur Nederlandse tijd doofden de startlichten voor een race over 22 ronden. Marini kwam vanaf pole goed van zijn plek, maar vanaf de vierde positie was het Bagnaia die als eerste de eerste bocht aansneed. Marini volgde, voor Di Giannantonio, Alex en Marc Marquez, Brad Binder en Johann Zarco. Martin kwam intussen dramatisch van zijn plek door wielspin, waardoor hij terugviel naar de achtste positie. In deze volgorde kwam het gezelschap ook door na de eerste ronde, waarin één rijder al zijn Waterloo vond. Dat was Iker Lecuona, die zijn Honda van LCR aan de kant moest parkeren met technische problemen.

Kopgroep van vijf rijders komt snel tot stand

In de tweede ronde vonden in de eerste groep de eerste positiewisselingen plaats. Marc Marquez moest toezien dat Brad Binder hem passeerde voor de vijfde positie, terwijl broertje Alex Marquez juist langs Di Giannantonio ging voor de derde stek. Een ronde later maakte Zarco een foutje in bocht 4, waarmee hij de deur voor teamgenoot Martin en Maverick Viñales opende om de zevende en achtste positie over te nemen. Bij het ingaan van de vierde ronde ging ook Marquez even in de fout, waardoor er een duidelijke afscheiding ontstond achter de kopgroep van vijf rijders. Ook kwam de Honda-rijder daardoor onder druk van Martin te staan, die de zesde positie bij de start van de vijfde ronde overnam.

Di Giannantonio was in de kopgroep intussen aan een opmars begonnen door in de vierde ronde langs teamgenoot Marquez te gaan voor de derde stek, waarna Marini er een ronde later in bocht 6 ook aan moest geloven. Marini kreeg vervolgens bezoek van Marquez en Binder, die hem in bocht 12 allebei passeerden. Binder zette bij het ingaan van de zesde ronde ook de aanval in op Marquez en met succes, waardoor hij de derde plek overnam. Voor Aleix Espargaro kwam de race aan het einde van die ronde ten einde. De geblesseerde Aprilia-coureur loste zijn gridstraf in door van start te gaan, maar besloot na zes ronden om de pijp aan Maarten te geven.

Terwijl de situatie in de kopgroep in de daaropvolgende ronden stabiel bleef, reed het gezelschap steeds verder weg bij nummer zes Martin. De Pramac-rijder kwam intussen onder druk te staan van Viñales, die in de negende ronde langs Marquez was gegaan voor de zevende plek. Een ronde later deed de Aprilia-rijder zijn eerste poging bij Martin, maar pas een ronde later zou hij er in de vierde bocht definitief langs gaan. Twee bochten later dook ook Marquez langs de nummer twee in de WK-stand, terwijl Fabio Quartararo de negende stek overnam van Zarco. Martin en Quartararo zouden in de twaalfde ronde weer langs Marquez gaan, om in bocht 10 zelf van positie te wisselen. Zodoende nam Quartararo de zevende positie over.

Martin zakt verder weg, Di Giannantonio valt Bagnaia aan

De gifbeker was echter nog niet leeg voor Martin, die in de dertiende ronde ook zijn achtste plek moest afstaan aan Jack Miller. Aan het front sloegen Bagnaia en Di Giannantonio een gaatje richting Binder, die steeds meer onder druk kwam te staan in de strijd om P3. Binder, Marquez en Marini kregen vervolgens gezelschap van Viñales, die het gaatje helemaal dichtte en zich ook nadrukkelijk met de strijd ging bemoeien. Het was echter vooral Binder die terug zou zakken, want in een tijdsbestek van twee ronden zou de KTM-rijder terugvallen naar de zesde positie. In de achttiende ronde zou ook Martin nog verder terugvallen, want Enea Bastianini kwam hem voorbij in de strijd om P9. De tweede fabrieksrijder van Ducati zou later in de race ook Miller nog passeren voor de achtste positie.

Ook de strijd om de overwinning was nog niet gestreden. Terwijl Binder zich weer langs Marquez knokte voor de vijfde positie, zette Di Giannantonio in de negentiende ronde in bocht 12 met succes de aanval in op Bagnaia. De WK-leider wilde in de twintigste ronde een tegenaanval inzetten in de eerste bocht, maar ging daarbij wijd en wist Di Giannantonio maar ternauwernood te ontwijken. De Gresini-rijder kreeg daardoor een voorsprong van ruim tweeënhalve seconde in de schoot geworpen, die hij in de resterende drie ronden niet meer uit handen gaf.

Zodoende boekte Di Giannantonio in Qatar zijn eerste zege in de MotoGP, waarmee hij ook uitstekende reclame voor zichzelf maakte met het oog op de toekomst. Bagnaia reed de tweede plek over de finish en deed daarmee uitstekende zaken in de titelstrijd, terwijl Marini in de slotfase de derde positie veiligstelde. Viñales strandde op 0.080 seconde op de vierde positie, gevolgd door Binder, Alex Marquez en Quartararo. Bastianini volgde op de achtste stek, voor Miller en Martin op P10. De Pramac-rijder zag zijn achterstand in de titelstrijd hierdoor oplopen tot 21 punten. Marc Marquez, Zarco, Marco Bezzecchi, Joan Mir en Augusto Fernandez eindigden op de posities elf tot en met vijftien en scoorden zodoende ook punten.

Met een verschil van 21 punten tussen Bagnaia en Martin reist het MotoGP-circus meteen af naar Valencia, waar komend weekend de beslissing in het kampioenschap gaat plaatsvinden.

Uitslag MotoGP Grand Prix van Qatar