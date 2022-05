Di Giannantonio breekt door in MotoGP: “Dit was geweldig”

De Gresini Ducati-formatie is bezig aan een fantastisch seizoen. Het team heeft met Enea Bastianini al drie overwinningen behaald en zaterdag onderstreepte Fabio di Giannantonio waarom hij op aandringen van wijlen Fausto Gresini zijn MotoGP-debuut mocht maken bij het team. Di Giannantonio versloeg Marc Marquez en Jack Miller in Q1 en ging vervolgens op dezelfde voet door in de tweede sessie. Met een marge van 88 duizendsten van een seconde claimde hij pole-position voor mede-nieuwkomer Marco Bezzecchi.

“Wat moet ik zeggen?”, zegt Di Giannantonio. “Het is fantastisch, ik kwam naar Mugello met de verwachting een goed weekend af te werken. Er zijn hier zoveel mensen voor mij gekomen, ze juichen hier voor mij. Het is fantastisch om in Mugello met een Ducati te rijden, dat we voor pole-position konden gaan is buitenaards. Het was een geweldige dag, dit is een soort droom. Ik heb altijd hard gewerkt om vooraan mee te doen in de MotoGP. Dat is ons vandaag gelukt, het is geweldig.”

Di Giannantonio reed in Q1 achter Marc Marquez en Jack Miller. Ze hielpen hem ervaring op te doen in de lastige omstandigheden. Dat hielp uiteindelijk in Q2. Een overwinning op zondag zit er volgens hem niet in. “De omstandigheden hebben geholpen, dat is duidelijk”, voegde hij toe. “Het volgen van Jack en Marc in Q1 was nuttig, het zijn normaal de snelste mannen in deze omstandigheden. Ik wist dat we heel ver konden gaan met de banden en heb ontzettend hard gepusht. Dat motiveerde me, de kennis dat ik in Q2 ook zo zou kunnen pushen. Dat hielp enorm, ik was goed voorbereid. Ik weet niet wat er in de race mogelijk is. We staan vooraan, maar ik denk niet dat we de snelheid hebben om te winnen. We doen ons best om ervan te genieten, te vechten in de eerste ronden. Maar we zullen in de warm-up beter weten waar we staan. Ik probeer hier gewoon te bevestigen hoe ik in Le Mans gepresteerd heb. Bevestiging krijgen zou goed zijn voor mij.”