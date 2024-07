Di Giannantonio tekent bij en blijft twee jaar bij VR46 Ducati

Team VR46 pikte Fabio di Giannantonio na het MotoGP-seizoen 2023 op, doordat hij moest vertrekken bij Gresini Racing. De Italiaan maakt dit jaar een sterke indruk en is na Marc Márquez de best presterende rijder op een 2023-versie van de Ducati. Het team van legende Valentino Rossi had al een optie om het contract met Di Giannantonio te verlengen en inmiddels heeft Motorsport.com vernomen dat de samenwerking in ieder geval twee jaar zal voortduren. De 25-jarige rijder uit Rome gaat een tweejarige deal tekenen bij Ducati, dat hem volgend jaar bij VR46 van een gloednieuwe Desmosedici GP25 voorziet. Hij rijdt dan met hetzelfde materiaal als fabrieksrijders Francesco Bagnaia en Marc Márquez.

Na het aangekondigde vertrek van Marco Bezzecchi heeft VR46 in 2025 in ieder geval op één van de motorfietsen continuïteit, maar het is lange tijd niet zeker geweest dat Di Giannantonio ook bij zou tekenen. De afgelopen weken heeft Fabio Quartararo nadrukkelijk geprobeerd om hem te overtuigen van een overstap naar Pramac, dat vanaf 2025 als tweede fabrieksteam van Yamaha fungeert. Volgens informatie van Motorsport.com heeft de Japanse fabrikant hem een contract voor twee jaar aangeboden, maar zaterdag zou Di Giannantonio het merk uit Iwata hebben ingelicht dat hij het aanbod laat schieten om bij VR46 te blijven.

Met het tekenen van Di Giannantonio heeft Ducati ook in 2025 weer vier rijders onder contract staan. In een eerder stadium tekenden Bagnaia en Márquez al om voor het fabrieksteam te rijden, terwijl Fermín Aldeguer werd aangetrokken voor zijn MotoGP-debuut. De huidige Moto2-rijder zou eigenlijk bij Pramac gestald worden, maar door hun wissel naar Yamaha's is momenteel nog onduidelijk voor welk team hij uitkomt. Hij is in ieder geval een van de kandidaten om naast Di Giannantonio plaats te nemen bij VR46, al kan hij ook bij Gresini terecht als teamgenoot van Álex Márquez. Wel is duidelijk dat Aldeguer niet de beschikking krijgt over het nieuwste materiaal van Ducati, doordat het merk heeft besloten om volgend jaar nog maar drie GP25's in te zetten.

Yamaha schakelt naar Oliveira

Voor Pramac en Yamaha heeft de weigering van Di Giannantonio gevolgen, want zij moeten schakelen naar een ander plan. Ze hebben nu het idee om een ervaren rijder te koppelen aan een nieuwkomer uit de Moto2 en voor de rijder met ervaring wordt nadrukkelijk gekeken naar Miguel Oliveira, die nu nog onder contract staat bij Trackhouse Aprilia. Een alternatief is Jack Miller, die moet vertrekken bij KTM. In de Moto2 wordt nadrukkelijk gekeken naar kampioenschapsleider Sergio García, maar ook Alonso López en Tony Arbolino zouden op de shortlist van Pramac staan.