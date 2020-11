F1 en MotoGP slaan handen ineen met invoering lichtpanelen

Dergelijke lichtpanelen worden in de Formule 1 al enige tijd gebruikt als verduidelijking van de traditionele waarschuwingsvlaggen. Ze worden daarnaast ook gebruikt om rijders van meer informatie te voorzien met betrekking tot het weer, de aanwezigheid van de (virtual) safety car en kunnen dienen om coureurs op de hoogte te brengen als de pitstraat gesloten is.

Op dit moment worden de lichtpanelen door de promotor van de Formule 1 vervoerd van circuit naar circuit, maar het idee is om de panelen op ieder circuit te verplichten. Dat is de conclusie na gesprekken tussen de FIA en FIM. Het betekent dat het systeem, dat tot op heden exclusief in de Formule 1 gebruikt werd, in meerdere kampioenschappen ingevoerd kan worden.

Het hebben van dergelijke lichtpanelen wordt voortaan verplicht voor het verkrijgen van het circuit dat aan de Grade 1-standaarden van de FIA voldoet, in het geval van de FIM betekent diezelfde gradatie Grade A. Vanaf 2022 wil men in de MotoGP vast gaan werken met het systeem. In 2023 moeten dan ook andere kampioenschappen zoals het FIM World Endurance Championship en het WK Superbikes gebruik gaan maken van het systeem.

Veiligheidsofficier Stuart Robertson van de FIA zei: “Dit is een belangrijke stap in de samenwerking tussen de FIA en de FIM op het gebied van veiligheid. Het zorgt ervoor dat alle kampioenschappen op deze circuits toegang hebben tot de laatste innovaties op het gebied van veiligheid.”

Franck Vayssié van de FIM zei: “De FIM en FIA hebben een gezamenlijk doel met betrekking tot de veiligheid en dit is daar een duidelijk voorbeeld van, het versterkt de band. Het verplicht maken van deze lichtpanelen op FIM-circuits waar onze kampioenschappen actief zijn, zo kunnen we de veiligheid verbeteren.”