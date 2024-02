'F1-eigenaar Liberty Media praat over overname MotoGP-rechtenhouder'

Liberty Media kocht in 2017 de Formule 1 van CVC Capital en is sindsdien de eigenaar van de commerciële rechten van de sport. Inmiddels wordt het bedrijf gewaardeerd op 18,2 miljard dollar en daarmee is het volgens Forbes het meest waardevolle sportimperium ter wereld, ook door investeringen in onder meer MLB-team Atlanta Braves. Zeven jaar na de aankoop van de F1-rechten toont Liberty Media nu ook interesse in de rechten van de MotoGP. De Spaanse zakenpublicatie Expansión meldt dat Liberty in gesprek is met investeringsbedrijf Bridgepoint om rechtenhouder Dorna Sports over te nemen.

Bridgepoint zou een bedrag van minimaal 4 miljard euro willen voor Dorna, waarin het 39 procent van de aandelen bezit. Een Canadees investeringsfonds bezit 38 procent van de aandelen, terwijl zo'n 20 procent van de aandelen van Dorna-medewerkers - onder wie topman Carmelo Ezpeleta - is. Liberty Media zou niet de enige geïnteresseerde zijn, ondanks dat Dorna nooit officieel in de verkoop is gezet. Naast de F1-eigenaar zouden ook Amazon, Netflix en Disney meedingen naar de MotoGP-rechten. Ook investeringsfondsen CVC en Kohlberg Kravis Roberts & Co. - kortweg KKR - zouden interesse hebben.

Er zijn al enige tijd geruchten dat er interesse is in een overname van Dorna. Ezpeleta, de CEO van het bedrijf, heeft zich daar recent over uitgesproken in de Italiaanse krant La Repubblica. "Ik kan de geruchten over een verkoop bevestigen, maar ik zou graag willen weten wie de geruchten verspreidt", vertelde Ezpeleta eerder dit jaar. "Iedere dag krijg ik twee of drie telefoontjes van kredietinstanties die me vragen of het klopt dat we te koop zijn. De banken willen ons niet kopen, ze werpen zich alleen op als tussenpersonen. Ik kan alleen zeggen dat we er klaar voor zijn. We werkten van 1998 tot 2006 acht jaar samen met onze eerste investeerders. Daarna kwam Bridgepoint, die wat veranderd heeft en met wie we al zeventien jaar werken."

Mocht Dorna inderdaad overgenomen worden door Liberty, dan heeft laatstgenoemde de controle over twee van 's werelds grootste raceklassen. De MotoGP-rechten zijn nog tot en met 2041 in handen van Dorna, dat daarnaast tot en met 2036 verzekerd is van de rechten van het WK Superbike. "Alles kan op ieder moment gebeuren, maar het is nog niet gebeurd", vervolgde Ezpeleta over een mogelijke overname. "Ze vinden het product zeker goed en de formule met de sprints werkt."