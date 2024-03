De afronding van de aankoop van MotoGP door Liberty Media wordt naar alle waarschijnlijkheid de komende dagen aangekondigd. Volgens bronnen van Motorsport.com zal het nieuws bekendgemaakt worden voordat de volgende MotoGP-ronde in de Verenigde Staten begint. De deal is volgens ingewijden enkele weken geleden afgerond.

Het oorspronkelijke idee was dat de aankondiging tijdens de MotoGP-seizoensopener in Qatar werd gedaan, maar vanwege inmenging van de mededingingsautoriteit van de Europese Commissie is er een streep door dat plan gezet. Het onderzoek van de autoriteit was erop gericht om te voorkomen dat de rechten van de racesport bij een enkele partij zou komen, iets waar ze in 2006 ook al een stokje voor staken. Destijds kreeg het Luxemburgse CVC Capital Partners zowel de rechten van de Formule 1 als van de MotoGP in handen, waarna de commissie het bedrijf verplichtte om een van de twee kampioenschappen af te stoten. CVC koos er voor om MotoGP te verkopen, sindsdien is Dorna de eigenaar van de koningsklasse van de motorsport.

Het was ondanks het onderzoek geen uitgemaakte zaak dat de overname later bekend zou worden. Volgens bronnen had een van de partijen er geen moeite mee om de aankondiging eerder te doen, maar de andere partij wilde eerst afwachten. Nu de deal beklonken is, lijkt Liberty groen licht gekregen te hebben om zowel de eigenaar van F1 als MotoGP te zijn.

Meer over Liberty en MotoGP: MotoGP 'F1-eigenaar Liberty Media praat over overname MotoGP-rechtenhouder'

MotoGP moest verkocht worden

De huidige MotoGP-eigenaar Dorna is grotendeels in handen van Bridgepoint en een Canadees pensioenfonds. Deze bedrijven bezitten sinds 2006 ongeveer 78 procent van de aandelen en zij willen van het verlieslijdende kampioenschap af. Hoewel de omzet in 2022 met 33 procent steeg naar 474,8 miljoen dollar, stond er onderaan de streep een verlies van zo'n 8 miljoen dollar. Datzelfde jaar moest er 975 miljoen dollar geïnvesteerd worden om de schulden af te betalen.

Dorna was vanaf het eerste moment overtuigd van de plannen en het bod van Liberty Media, maar ook andere geïnteresseerden meldden zich. Zo hadden ook Qatar Sports Investments en TKO - wat onder andere het UFC-kampioenschap in handen heeft - zich gemeld. Deze bedrijven vissen nu achter het net.

Naar verluidt is Liberty van plan om dezelfde marketingstrategie in MotoGP toe te passen als ze in F1 doen. Zo willen de Amerikanen meer races in een seizoen en zijn ze van plan format van de Netflix-serie Drive to Survive gebruiken om de populariteit van de sport te vergroten. Sinds de vergroting van het aantal races en de populaire serie stijgen de winsten tot recordhoogtes. Dat hoopt Liberty nu ook in MotoGP voor elkaar te krijgen.