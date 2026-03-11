Waarom F1-crisis Honda ook gevolgen kan hebben voor MotoGP-project

Honda geldt als de machtigste fabrikant in de MotoGP-paddock en dat brengt voordelen met zich mee. Zo kan de fabrikant het zich veroorloven om vanaf enige afstand te kijken naar de ietwat oplopende spanningen tussen de Motorcycle Sports Manufacturers' Association (MSMA) en promotor MotoGP Sports Entertainment Group.

Deze partijen onderhandelen momenteel over een nieuwe commerciële overeenkomst voor de MotoGP voor de periode 2027-2031. Dat is ook van belang voor Honda, dat desondanks wat afstand houdt van het blok dat gevormd wordt door Ducati, Yamaha, Aprilia en KTM. In die zin gedraagt de fabrikant zich alsof de onderhandelingen rechtstreeks aan hen voorbijgaan.

Toch zijn zaken zelden zwart-wit, zo ook in het geval van Honda. Het is een van de tien machtigste automotivebedrijven ter wereld en dat zorgt enerzijds voor financiële zekerheid, maar tegelijkertijd kan een merk ook geraakt worden door problemen die buiten de eigen invloedssfeer ontstaan.

Zo heeft Honda momenteel een belangrijkere brand te blussen dan de nieuwe commerciële afspraken van de MotoGP. Die brandt namelijk bij het F1-project, waar Aston Martin in grote problemen is geraakt door de power unit in de AMR26. Die wordt sinds dit jaar geleverd door Honda, dat deze rol bij Aston Martin heeft overgenomen van Mercedes.

Tijdens de testsessies in de aanloop naar het F1-seizoen ging het al niet van een leien dakje bij Aston Martin en Honda. In zes officiële testdagen reed het team slechts 2.111 kilometer met de Honda-motor, terwijl Mercedes met vier teams tot 21.551 kilometer kwam. Dit beperkte aantal kilometers werd volgens de zeer kritische teambaas Adrian Newey veroorzaakt door trillingen van de power unit, die de batterijen beschadigden en via het chassis en het stuurwiel voelbaar waren voor de coureurs.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

"Het is alsof je jezelf elektrocuteert op een stoel", liet Lance Stroll voorafgaand aan het raceweekend in Melbourne optekenen. De Canadees kwam zondag niet over de finish tijdens de eerste race van het nieuwe F1-seizoen. Dat gold eveneens voor zijn teamgenoot Fernando Alonso.

Tot dusver heeft Honda de kritiek geabsorbeerd zonder pogingen te doen om de mogelijke imago- en reputatieschade te verminderen. Vast staat in ieder geval dat de alarmbellen klinken in het hoofdkwartier van HRC in het Japanse Sakura, waar gepoogd wordt om zo snel mogelijk een oplossing te vinden voor de huidige problemen.

Een andere tak van Honda's race-afdeling bereidt zich echter ook voor op een lastige tijd door de crisis bij de F1-tak. "Dit gaat absoluut gevolgen hebben voor de MotoGP-afdeling", zegt een Honda-bestuurder met directe lijnen naar zowel de F1- als MotoGP-afdelingen tegen Motorsport.com. "We delen dezelfde structuur met F1 en de onmiddellijke inspanningen zullen gericht zijn op het oplossen van dat probleem."

Ironisch genoeg zijn Honda's problemen in de Formule 1 ontstaan op een moment dat het MotoGP-project tekenen van verbetering laat zien. Vorig jaar zette de Japanse fabrikant qua gescoorde punten de grootste stap van alle MotoGP-fabrikanten en verliet het merk de laatste concessiegroep. Tijdens de openingsrace in Thailand vocht Joan Mir mee om de top-vijf, tot een bandenprobleem hem parten speelde in de slotfase.

Onder leiding van HRC-president Koji Watanabe werden de MotoGP- en F1-projecten van Honda onder één dak samengebracht.

Met dit positieve momentum en de aanstaande grote reglementswijzigingen van 2027 is het begrijpelijk dat Honda's MotoGP-medewerkers zich zorgen maken over de beslissingen die de directie van HRC mogelijk gaat nemen om de huidige problemen van het F1-project aan te pakken.

De grootste verantwoordelijkheid rust hierbij op de schouders van president Koji Watanabe. Onder zijn leiding besloot Honda in 2022 om de race-afdelingen op twee en vier wielen samen te brengen in één structuur. Het doel daarvan: de beschikbare bronnen optimaliseren en technische synergiën creëren, vooral om de op dat moment aanmodderende MotoGP-project te helpen.

"We zijn begonnen met het gebruiken van HRC's faciliteiten in Sakura - een ontwikkelingscentrum voor F1-motoren, power units en chassis' voor voertuigen met vier wielen - voor onze tweewielerprojecten", vertelde Watanabe in 2024 aan Motorsport.com. "Het brengt enorm veel voordelen met zich mee om de afdelingen voor twee- en vierwielers samen te laten werken."

Ten tijde van deze keuze werkte Honda in de Formule 1 nog samen met Red Bull Racing, dat toen op weg was naar een vierde opeenvolgende wereldtitel met Max Verstappen. Het contrast met de huidige problemen die Honda met Aston Martin beleeft, is enorm.