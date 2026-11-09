MotoGP GP van Qatar

Ezpeleta: ophef rond GP van Qatar maakte MotoGP onnodig kwetsbaar

De adjunct-directeur van MotoGP heeft erkend dat er fouten zijn waarvan geleerd moet worden

Germán Garcia Casanova

Gepubliceerd: 9 nov 2026, 09:35

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Carlos Ezpeleta, CEO adjunct van de MotoGP, deze zondag in Lusail

Foto: Motorsport.com Global

De MotoGP heeft een golf van kritiek gekregen vanwege de vastberadenheid om de GP van Qatar op de kalender te houden, waarmee de volledige paddock van het wereldkampioenschap naar het Midden-Oosten werd verplaatst, een gebied dat sinds het begin van het jaar verwikkeld is in een gewapend conflict, ook al werd het evenement uiteindelijk in volledige normaliteit gehouden.

De spanningen liepen op naarmate de datum van het evenement op Losail naderde, dat aanvankelijk voor half april gepland stond en vanwege de oorlog werd uitgesteld. Het meningsverschil tussen de meerderheid van de rijders, die terughoudend waren om naar Qatar af te reizen, de teams en de organisatie bereikte zijn hoogtepunt in Maleisië, waar de rijders zelfs een ultimatum op tafel legden waaraan zij geen gevolg gaven nadat zij waren gewaarschuwd voor de financiële en sportieve sancties die zij zouden riskeren als zij hun contractuele verplichtingen richting de promotor niet zouden nakomen.

Het besluit van Yamaha om zijn medewerkers geen toestemming te geven om de reis te maken, verslechterde de sfeer verder. Eenmaal in Doha werd die sfeer er echter een van absolute normaliteit, afgezien van de toename van de veiligheidscontroles bij de ingangen van het circuit.

Op zondag in Qatar hield Carlos Ezpeleta, plaatsvervangend CEO van MotoGP Sports Entertainment Group (MGPSEG), een rondetafelgesprek met de weinige journalisten die naar Losail waren afgereisd, onder wie Motorsport.com.

Hij verzekerde hen allemaal, zoals hij in de voorgaande weken herhaaldelijk had gedaan tegenover de rijders en iedereen die hem daarover bevroeg, dat het veilig was om te racen, afgaande op de toezeggingen van de regering van het land: "Natuurlijk hadden we de maximale garanties om hierheen te kunnen komen en de Grand Prix te houden. Anders zouden we hier niet zijn."

Ondanks dat hij zijn standpunt herhaalde en ongeschonden door een delicate situatie op imagogebied kwam, wilde Ezpaleta kijken naar de positieve kant van wat er was gebeurd, in een poging om zoveel slijtage te voorkomen als zich in de toekomst opnieuw een vergelijkbaar scenario voordoet.

"Het klopt dat we meer blootgesteld zijn geweest dan andere sporten die ook in dit gebied zijn geweest, en dat is veroorzaakt door het rumoer dat er is geweest. Dat is iets wat we in de toekomst moeten beheersen. Dat zeg ik heel duidelijk. Andere sporten zijn hierheen gekomen, maar die hebben niet zoveel ophef veroorzaakt. We moeten waarschijnlijk beter samenwerken met de teams en de rijders", legde Ezpeleta uit.

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Tijdens de week van de Grand Prix van Maleisië bezocht de Spanjaard Doha, waar hij deelnam aan een conferentie en ook een ontmoeting had met de lokale autoriteiten, die zich ertoe verbonden alle verantwoordelijkheid en kosten op zich te nemen die zouden voortvloeien uit een mogelijke escalatie van de instabiliteit in het gebied.

"We hadden alle garanties van de lokale regering, de promotor, enzovoort, dat het evenement veilig kon worden gehouden. Met noodplannen die waren voorbereid voor het geval er iets zou gebeuren. Daarom hebben we al het werk gedaan dat gedaan moest worden, behalve waarschijnlijk op het gebied van communicatie met de teams. Je leert van alles, en we zullen proberen het in de toekomst beter te doen", voegde Ezpaleta toe.

Na bijna een week in Doha te hebben doorgebracht en zijn normale leven te hebben geleid, kwam het grootste platform voor kritiek van bepaalde profielen op sociale media. "Degenen onder jullie die hier de afgelopen dagen zijn geweest, kunnen deze vraag waarschijnlijk beantwoorden. Het is onmogelijk te zien op welke manieren dit Qatar anders is dan dat van een jaar geleden, of twee jaar geleden. Het is duidelijk dat alle veiligheidsprotocollen op het circuit zijn aangescherpt, deels vanwege het rumoer dat er is geweest. Ook vanwege onze eisen en die van de teams. Maar los daarvan is er geen verschil geweest ten opzichte van voorgaande jaren. Er zijn zelfs meer mensen en meer gezinnen in bepaalde gebieden geweest. Wij geloven dat het een volledig normaal weekend is geweest", benadrukte hij.

Een van de groepen die de meeste druk op het kampioenschap zette om deze Grand Prix niet te houden, waren de rijders. Ezpeleta gelooft echter niet dat het meningsverschil een keerpunt zal vormen in de relatie tussen het kampioenschap en zijn rijders.

"De rijders zijn altijd de hoofdrolspelers van de MotoGP geweest, en dat zullen ze blijven. We voeren over alles een zelfevaluatie uit. Er zijn dingen die wij zullen moeten verbeteren, dingen die de teams zullen moeten verbeteren, en andere die de rijders zullen moeten verbeteren. Het is duidelijk dat we onszelf door het rumoer rond het evenement onnodig hebben blootgesteld. En dat is wat we moeten corrigeren", zei Ezpeleta, die geen commentaar wilde geven toen hem werd gevraagd welke straf Yamaha zou kunnen krijgen voor het besluit om niet aan het evenement deel te nemen.

"Dit is een commercieel contract dat we niet publiekelijk kunnen bespreken. We zullen met Yamaha praten en van daaruit zal, als er iets wordt besloten, daarover worden gecommuniceerd. Maar op dit moment is onze relatie met hen commercieel en, zoals we altijd zeggen, willen we ons niet met het sportieve aspect bemoeien en doen we dat ook niet. Dat is een zaak voor de FIM."

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- Het Motorsport.com-team

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