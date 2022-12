Extreem veel crashes in MotoGP 2022: Hoe kan dat?

Crashes zijn onvermijdelijk in de motorsport en de MotoGP vormt op dat vlak geen uitzondering. De organisatie heeft recent de officiële cijfers over 2022 gepubliceerd en daar zitten best wat opvallende statistieken tussen. Zo wordt er steeds meer gecrasht in de koningsklasse. In 2022 gingen MotoGP-coureurs in totaal 335 keer onderuit: het seizoen met de meeste crashes sinds 2010. Daarmee wordt een trend voortgezet die halverwege het vorige decennium begon. In 2017 lag de piek op 313 valpartijen in de topklasse.

Na dat jaar liepen de cijfers enigszins terug, met het laagste aantal in 2019. In 2020 vonden maar liefst 180 crashes plaats, maar dat seizoen was vanwege het coronajaar niet representatief. Er werden heel wat minder races gereden. In 2021 werd weer een volwaardig seizoen gereden en werd de stijgende lijn voortgezet, gevolgd door 335 crashes in het afgelopen seizoen.

Maar waarom crashen rijders de afgelopen jaren zo vaak? En waarom ligt het aantal in 2022 nog hoger dan eerder? Daar zijn verschillende redenen voor.

Het langste seizoen in de MotoGP-geschiedenis

In 2022 werden maar liefst twintig races verreden en was daarmee het langste seizoen in de geschiedenis van het kampioenschap. De stelregel is in principe simpel: meer races, meer crashes. Maar dat gaat niet altijd op. In 2018 en 2019 was er een race meer dan in 2017 (negentien versus achttien races) en het aantal crashes daalde. In 2017 waren er 313 crashes, in 2018 303 en een jaar later 220. In 2021, toen er net zoveel GP's gehouden werden als in 2017, was het aantal minder: 278 crashes.

Het gemiddelde aantal crashes per Grand Prix

Met de variatie van het aantal races is het goed om te kijken naar het gemiddelde en dan valt op dat 2022 helemaal niet zo uit de toon valt als aanvankelijk gedacht. Met 16,75 crashes per Grand Prix-weekend ligt het gemiddelde vrij hoog, maar niet zo hoog als in 2017. Toen lag het aantal crashes op 17,39 per weekend. Het laagste aantal is in 2010 met 7,44 crashes per weekend. 2022 staat in de afgelopen dertien jaar op de tweede plek.

Het aantal rijders op de MotoGP-grid

Hoewel het aantal rijders op de grid nu al een paar jaar hetzelfde is, was dit in het verleden niet altijd het geval. Tot 2012, toen het CRT-reglement nog van kracht was, had de MotoGP slechts zeventien permanente rijders. Met minder rijders zijn er over het algemeen minder crashes. Sinds 2013 staan er jaarlijks meer dan twintig rijders op de grid en het aantal crashes ligt hoger. De toename van het aantal rijders is in zekere zin een verklaring voor het hogere gemiddelde aantal crashes per Grand Prix.

Andere factoren die invloed hebben op crashes

In aanvulling op de genoemde factoren is er nog een aantal andere elementen dat meespeelt in het aantal crashes. Het weer is op dat vlak heel belangrijk. MotoGP-rijders moesten dit jaar meerdere keren in de regen rijden en dan is de kans op crashes per definitie groter. In Portugal, Frankrijk, Japan, Thailand, Maleisië en Australië regende het op enig moment gedurende het weekend.

Afgezien van het weer zijn de baancondities ook belangrijk voor het aantal incidenten. Na verloop van tijd verslechtert de conditie van het asfalt en is er nieuw asfalt nodig om het verlies van grip, drainage en het ontstaan van gaten te voorkomen. Het belangrijkste voorbeeld hiervan is Austin. Coureurs dreigden daar in 2021 met een boycot als het asfalt niet voor 2022 verbeterd zou worden. Hier werd gehoor aan gegeven.

Ook de rol van banden is een factor die in ogenschouw genomen dient te worden. De verandering van leverancier, de introductie van nieuwe compounds of de ontwikkeling van verschillende bandenconstructies hebben altijd impact op het aantal crashes. In het eerste jaar dat Michelin de banden in de MotoGP leverde, lag het aantal crashes flink hoger. Van 215 crashes in het laatste Bridgestone-jaar ging het in 2016 naar 288 crashes met een gelijk aantal races.

Crashanalyse van de MotoGP 2010-2022

Seizoen Aantal crashes Aantal GP's Gemiddelde aantal crashes per GP 2022 335 20 16,75 2021 278 18 15,44 2020 180 15 12 2019 220 19 11,58 2018 303 19 15,94 2017 313 18 17,39 2016 288 18 16 2015 215 18 11,94 2014 206 18 11,44 2013 205 18 11,39 2012 186 18 10,33 2011 157 18 8,72 2010 134 18 7,44