Extra Grand Prix in Verenigde Staten? MotoGP onderzoekt mogelijkheden

De MotoGP-kalender voor 2025 wordt naar verwachting later in september na de Grand Prix van Emilia-Romagna bekendgemaakt. Enkele data zijn inmiddels al naar buiten gebracht, zoals het feit dat Thailand volgend jaar de seizoensopener organiseert. Waar fans van de MotoGP in 2025 in ieder geval niet op hoeven te rekenen, is een tweede Grand Prix in de Verenigde Staten. Het Circuit of the Americas blijft volgend jaar de enige locatie van een MotoGP-race op Amerikaans grondgebied. Dat betekent niet dat er vanuit promotor Dorna Sports geen interesse is in een tweede Amerikaanse race.

"Er zijn zeker gesprekken en er is interesse van mensen om de sport te verwelkomen, maar we hebben vrij strikte veiligheidsstandaarden en we kunnen dus niet zomaar ergens racen", vertelt commercieel directeur Dan Rossomondo in Misano tegen Motorsport.com. "In de VS moeten we ook kijken of we in de juiste markt impact kunnen hebben. Austin ligt centraal in het land en het is een populaire stad, die aan veel van onze eisen voldoet."

Tussen 2008 en 2015 heeft de MotoGP altijd twee races op Amerikaans grondgebied gehad. Het hoogtepunt van de racevreugde in de Verenigde Staten was 2013, toen de sport maar liefst drie keer in het land racete. Naast COTA waren Laguna Seca en Indianapolis Motor Speedway destijds de circuits die bezocht werden, maar beide circuits zijn om uiteenlopende redenen niet in beeld om terug te keren op de kalender. Ook het nieuwe Flatrock Motorsports Park in Tennessee is nog niet klaar voor een MotoGP-race. Wel is er in het noordwesten van het land interesse om de sport binnen te halen, stelt Rossomondo voordat hij de droom van de MotoGP uit de doeken doet. "De droom is dat we iets werkend krijgen in een gebied en markt als Miami, maar dat is momenteel helemaal niet mogelijk."

Toch blijft het uitbreiden van het aantal MotoGP-races in de Verenigde Staten een belangrijk thema voor Dorna Sports, al is het maar vanwege de aanstaande overname door het Amerikaanse Liberty Media. Die firma heeft in de Formule 1 ook gezorgd voor een flinke uitbreiding van het aantal races in de VS. Volgend seizoen blijft die uitbreiding bij de MotoGP in ieder geval uit, maar vanaf 2026 zou het land weer tweemaal op de kalender kunnen staan. "De VS speelt een belangrijke rol, want het bepaalt veel economische beslissingen van onze commerciële partners", aldus Rossomondo. "Al mijn partners vragen wanneer er nog een race in de VS komt, maar we moeten ook de balans van de kalender waarborgen."