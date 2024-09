Álex Márquez en Francesco Bagnaia gingen in de slotfase van de Grand Prix van Aragón stevig onderuit na een botsing in bocht 13. De regerend wereldkampioen liep bij het voorval een paar kneuzingen op en uitte vervolgens in de media zijn woede. Hij verklaarde dat Márquez hem met opzet van de motorfiets had gereden en dat de Spanjaard niet van het gas ging totdat ze allebei van de motor vielen. Een kleine week later zijn de gemoederen ietwat tot rust gekomen en dat geldt dus ook voor Bagnaia, die in Misano tot de conclusie is gekomen dat zijn uitspraken richting Márquez iets te ver gingen.

"Allereerst wil ik me verontschuldigen bij Álex voor de harde woorden die ik uitgesproken heb", verklaarde Bagnaia tijdens de persconferentie voor de GP van San Marino. "Ik zei in de interviews na de race dat ik heel boos was door wat er gebeurde en dat het in mijn ogen nog erger was als je naar de telemetrie keek. Maar ik heb daarbij te sterke woorden gebruikt. Ik wilde niet zeggen dat hij me met opzet heeft laten crashen. Het punt was dat zijn verdedigen vrij agressief was, maar dat is normaal als je voor een podiumplaats vecht. Ik denk nog steeds hetzelfde over het incident, maar ik gebruikte de verkeerde woorden en daarom zeg ik sorry tegen Álex."

Dat hij op Motorland Aragón toch sprak over mogelijke opzet van Márquez, verweet Bagnaia aan de emoties van het moment. "Soms zeg je uit woede dingen die je niet meent", stelt hij, om daarna te bevestigen dat hij Márquez afgelopen weekend al in een van de Ducati-trucks heeft gesproken om de kou uit de lucht te nemen. "Hij is naar ons kantoor gekomen om zich te verontschuldigen voor wat er gebeurd is, dus daarmee is het boek gesloten. We zijn twee rijders en we hebben een andere mening, maar we respecteren elkaar."

Pijn in schouder en nek

Op fysiek gebied is Bagnaia dus niet helemaal ongeschonden uit de crash met Márquez gekomen. Breuken werden er gelukkig niet geconstateerd, maar wel moet de regerend wereldkampioen het dus doen met enkele kneuzingen op vervelende en voor een Grand Prix-rijder ook zeer belangrijke plekken. "Fysiek ben ik niet helemaal 100 procent. Ik voel veel pijn in mijn schouder en rond mijn sleutelbeen en nek. We gaan echter proberen om er klaar voor te geraken", aldus Bagnaia. "Dit is mijn thuisrace en het is altijd fantastisch om voor het publiek hier te racen."