Exclusief interview Lorenzo: "Ik was heel dicht bij MotoGP-rentree"

De Grand Prix van San Marino is onderweg als Motorsport.com dit weekend een telefonisch interview heeft met Lorenzo. De ex-coureur verblijft tegenwoordig de meeste tijd in zijn huis in het Zuid-Zwitserse Lugano. Een gesprek over speculaties over zijn terugkeer bij Ducati in 2021 en de bevestiging dat hij niet meer terug zal keren als actief coureur. Ook de huidige situatie in het kampioenschap komt aan bod met de afwezigheid van Marc Marquez, de beslissing van Andrea Dovizioso om bij Ducati te vertrekken en zijn eigen rol als testrijder bij Yamaha.

Hoe ziet een normale dag er voor je uit? Het lijkt erop alsof je na de racerij nog meer bent gaan genieten van het leven.

“Ik ben erg blij. Ik heb alle tijd van de wereld om te doen wat ik graag doe. Als ik thuis ben heb ik een vaste routine om in vorm te blijven. Ik train elke ochtend en heb in de middag tijd om te studeren, plannen te maken voor de toekomst of simpelweg lol te maken.”

Sommige sportmensen vallen in het zwarte gat nadat ze afscheid hebben genomen van de sport. Heb jij dit gevoel ook gehad?

“Ik zal niet ontkennen: op bepaalde momenten heb ik het racen toch wel een beetje gemist. Het gevoel van winnen is uniek en is niet te reproduceren, dat geldt ook voor het vieren van een geweldig resultaat met het team. Dat zijn de dingen die ik het meest mis. Andere zaken, zoals de blessures en de zenuwen op de zondagochtend voor een race, mis ik helemaal niet. We moeten allemaal accepteren dat we niet alles kunnen hebben in het leven en ik ben op het punt gekomen dat, na alles wat ik bereikt heb, de negatieve zaken zwaarder wogen dan de positieve dingen. Daarom heb ik besloten dat het tijd was om te genieten van alles waar ik hard voor gewerkt heb.”

Er is veel gezegd en geschreven over een eventuele terugkeer bij Ducati. Hoe serieus is het eigenlijk geweest, heb je het echt overwogen?

“Het was zeker een serieuze mogelijkheid en het was ook bijna werkelijkheid geworden.”

Bij Ducati stelt men dat jij jezelf hebt aangeboden, dat je gezegd hebt dat je weer wilde racen in 2021…

“Zo was het niet helemaal. Tijdens de lockdown heb ik telefoon gehad van Gigi Dall’Igna [de algemeen manager van Ducati] en hij heeft me gefeliciteerd met m’n verjaardag. We hebben over persoonlijke zaken gesproken, over familie. Aan het eind van ons gesprek heb ik hem uit nieuwsgierigheid gevraagd naar de toekomst van het team en de rijders. Kort daarna kreeg ik van [Ducati-testrijder] Michele Pirro een berichtje en hij stelde me – half serieus, half voor de grap – of ik terug zou willen keren bij Ducati. Tussen het telefoontje van Gigi en het bericht van Michele dacht ik dat er vanuit Ducati een zekere interesse was. Ik overwoog als gevolg daarvan om weer te gaan racen. Misschien was het omdat we vanwege de lockdown een paar maanden thuis zaten, of omdat ik het gevoel van het winnen miste, maar het telefoontje was een trigger in mijn hoofd en ik begon na te denken over een echte terugkeer. We hebben onderhandeld, we waren dicht bij een handtekening, maar de factoren die mij uiteindelijk deden besluiten om met pensioen te gaan wogen zwaarder. Nadat ik een paar dagen had nagedacht, moest ik helaas nee zegen tegen Gigi. Ik voelde me heel slecht en dat spijt me nog steeds. Ik heb hem in verlegenheid gebracht bij de fabriek en dat had ik kunnen voorkomen. Als ik vanaf de start zeker van mezelf was, had het niet zover gekomen en had ik niet onderhandeld. De waarheid is dat ik hem altijd dankbaar ben geweest voor het vertrouwen dat ze in me gehad hebben, maar op dat moment vond ik dat ik aan mezelf moest denken. Ik kwam tot de conclusie dat het voor mij niet meer logisch was om niet langer een motorracer te zijn.”

Denk je dat je ooit nog terug gaat komen?

“De kans daarop wordt elk jaar kleiner. Eerlijk gezegd, nu ik zo’n moeilijke beslissing heb genomen, denk ik dat ik nu kan zeggen dat mijn carrière als racer voorbij is. Ik ben nog wel altijd geïnteresseerd om op de een of andere manier betrokken te zijn bij de sport.

Afgelopen weekend spraken Fabio Quartararo en Valentino Rossi hun verbazing uit over het feit dat Yamaha je amper inzet als testrijder. Wat is daar de reden van?

“Yamaha heeft mij gezegd dat de situatie met het coronavirus ervoor heeft gezorgd dat ze logistieke problemen hebben met het reizend personeel vanuit Japan. Het is heel erg jammer dat ik mijn ervaring nog niet heb kunnen gebruiken bij het project.”

Ben je geïnteresseerd in contractverlenging als testrijder?

“Dat is wel mijn prioriteit. Ik hoop dat Yamaha me nog steeds wil en dat er nog steeds de drang is om een goed testteam op te zetten en de motor te verbeteren. Ik denk dat ik met mijn ervaring en gevoel nog veel kan brengen.”

Ben je benaderd door andere fabrikanten naar aanleiding van je situatie?

“Ja.”

Kun je daarover in detail treden?

“Ik wil liever geen namen noemen.”

Dan iets anders: waarom is de MotoGP op dit moment zo onvoorspelbaar en waarom is iedereen zo wisselvallig dit seizoen?

“Ik denk dat Dorna geweldig werk verzet heeft met het samenstellen van het reglement, dat heeft gezorgd voor een gelijk speelveld tussen de fabrikanten. Dat is evident na het zien van de rondetijden en de verdeling van het aantal overwinningen. Het is ook duidelijk dat het ontbreken van de sterkste rijder op de grid impact heeft op de mindset van anderen. De absentie van Marc heeft ervoor gezorgd dat andere rijders serieus geloven in de kans dat ze wereldkampioen kunnen worden.”

Denk je dat Marquez net zo gevoelig is voor die wisselvalligheid als de anderen?

“Het hangt er volgens mij vanaf hoe competitief de motor is op de verschillende circuits, zelfs al bestaat er geen twijfel over dat hij de sterkste en meest complete rijder op de grid is. Ik weet zeker dat hij voor de overwinningen zou vechten en uiteindelijk ook voor de titel.”

Denk je dat de huidige problemen van Honda aantonen dat men een conceptuele verandering aan de motor nodig heeft? Dat is iets waar je zelf voor gepleit hebt.

“Het was voor Honda geen prioriteit om een makkelijkere motor te bouwen toen ze mij binnenhaalden, al denk ik dat we dat zeker hadden bereikt als ik was gebleven. De waarheid is dat Marquez een onnavolgbare stijl heeft en elk jaar past de motor steeds beter bij hem en juist dat brengt de machine verder weg van de andere fabrieksrijders. Wij mensen dreigen altijd voor een drastische verandering te kiezen wanneer de situatie kritisch is, maar als Marc titels blijft winnen voor Honda denk ik niet dat de fabriek hard zal werken om de aanpak te veranderen.”

Wat vind je van de beslissing van Dovizioso om aan het eind van dit seizoen bij Ducati te vertrekken zonder een alternatief voor 2021?

“Ik denk dat Dovi en zijn manager duidelijk waren over de voorwaarden die ze wilden en wat ze niet wilden. Misschien dachten ze dat Ducati uiteindelijk wel toe zou geven, maar dat gebeurde niet. Het kan heel snel gaan op de rijdersmarkt en nu heeft hij niet veel mogelijkheden meer.”

Zou je kiezen voor Bagnaia of Zarco als teamgenoot van Miller?

“Logisch is denk ik dat ze voor Pecco gaan, zeker na zijn geweldige prestaties in Misano waar hij niet 100 procent was. Hij heeft een grote toekomst voor zich en hij doet me in zekere zin denken aan mezelf. Hij heeft een hele elegante stijl, een hoge bochtensnelheid en zijn stijl is heel vloeiend.

Was je verrast dat Pol Espargaro bij HRC heeft getekend?

“Ik denk dat Pol altijd geloofd heeft dat hij het goed zou doen op een Honda en dat hij het niveau van Marc zou kunnen evenaren. Ik denk niet dat het makkelijk voor hem gaat worden, maar het zou ook niet de eerste keer zijn dat iemand me weet te verrassen.”

Had je verwacht dat Maverick Viñales meer zou profiteren van de afwezigheid van Marquez?

“Een klein beetje wel. Voor de start van dit seizoen had ik hoge verwachtingen van Maverick omdat hij zo sterk was in de slotfase van 2019 en ook tijdens de wintertests. Het leek erop dat hij het vertrouwen en de overtuiging had om een stap te maken. Die stap heeft hij echter nog niet gemaakt en hij had ook pech tijdens de beide races in Oostenrijk. Hij heeft absoluut geen gebrek aan talent of snelheid, maar om kampioenschappen te winnen moeten alle puzzelstukken op de juiste plek vallen. Hopelijk lukt het hem.”

Wat dacht je toen je de beide incidenten op de Red Bull Ring zag?

“Die dingen herinneren ons aan het feit dat onze sport nog altijd heel riskant is. De ongevallen die we zagen kunnen je leven binnen een seconde volledig veranderen. Dat is ook waarom het, zodra je de doelen bereikt hebt die je voor jezelf stelt, slim is om te evalueren of je die risico’s nog steeds wilt nemen.”

Vertaling door Mark Bremer