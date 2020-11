Interview Cal Crutchlow: "Yamaha heeft een snelle testrijder nodig"

Crutchlow werd vrijdag officieel aangekondigd als de nieuwe testrijder van het Yamaha MotoGP-fabrieksteam. Hij wordt geroemd vanwege ‘de directe feedback’ en ‘no-nonsense aanpak’, iets wat men bij Yamaha wel kan gebruiken. Met groot vertoon werd Jorge Lorenzo eerder dit jaar aangekondigd als de nieuwe testrijder, maar bij het merk waarmee hij drie keer kampioen werd in de MotoGP kwam het echte testwerk nooit van de grond. Lag het aan Lorenzo? Lag het aan de logistieke uitdagingen als gevolg van het coronavirus? Het antwoord ligt waarschijnlijk ergens in het midden. Wel is duidelijk dat Yamaha voor een nieuwe route kiest, ook op aandringen van de coureurs die dit jaar meermaals hun onvrede uitgesproken hebben over het ontwikkelingsprogramma van de renstal.

Met Crutchlow haalt Yamaha een ervaren coureur binnen, die bovendien een verleden heeft bij Yamaha. Om die reden is hij de ideale kandidaat. Toch leek het er tot een paar maanden geleden nog op dat hij zijn carrière wilde vervolgen. De eerste onvermijdelijke vraag in het interview met Motorsport.com is dan ook waarom Crutchlow uiteindelijk toch besloten heeft om geen racezitje na te jagen voor 2021. “Ik zal helemaal eerlijk zijn over Aprilia. Ik denk dat er wel een tijd komt dat ik over mijn argumenten en principes kan praten die verband houden met mijn keuze”, zei Crutchlow. “Ze wilden mij graag, in maart heb ik al met ze gesprekken en zij waren toen ook al klaar om een contract te tekenen. Maar ze wilden vooral wachten op Andrea [Iannone]. Ik wilde niet wachten op Andrea. Ik heb ze voordat het nieuws over de schorsing van Andrea al geïnformeerd dat ik het niet zou doen. Ik heb daar zoals gezegd mijn argumenten voor. Het is een prachtig project, Massimo Rivola doet het daar heel goed en ik hoop dat ze zich kunnen verbeteren. Daar wens ik ze alle geluk bij. Maar ik wilde het gewoon niet doen, zo simpel is het. Ik wilde het project doen dat mij voorgesteld werd door Yamaha.”

'Yamaha wekte direct mijn interesse'

In 2011 debuteerde Crutchlow bij Yamaha in de MotoGP nadat hij de jaren ervoor al succes had in het WK Superbikes en in 2009 het WK Supersport won. “Ik vind het fantastisch om weer naar de fabriek te gaan waar ik wereldkampioen mee geworden ben”, reageerde hij op de vraag wat hem zo aanspreekt in Yamaha. “Ik heb in Supersport en Superbikes gereden, Lin [Jarvis] en Hervé [Poncharal] hebben me naar de MotoGP gehaald. Mijn eerste jaar was natuurlijk heel lastig, maar ik heb daarna twee geweldige jaren gehad. Het wekte direct mijn interesse. Het is een project dat heel goed werkt en uiteindelijk moet ik mezelf gaan omvormen van racer naar testrijder, maar dat betekent niet dat ik het moet doen en langzaam kan zijn. Ik moet het doen en… Ze hebben een snelle testrijder nodig, die bereid is om te testen, die ook andere zaken kan doen. Ze hebben een testrijder nodig die blij is met een rol als testrijder wil vervullen. Ze willen een testrijder voor een langere periode en niet eentje die na een jaar weer wil racen. Dat begrijp ik en daar ben ik het volledig mee eens. Ik wist al enige tijd dat ik hun eerste keuze was en dit was een van de belangrijke argumenten. Ze wilden een rijder die kan testen en daar tevreden mee is. Ik ben blij met de deal die ik heb getekend. Het kost me veel minder tijd dan ik gewend ben, maar ik kan nog altijd op een GP-motor rijden. Dat zijn toch de beste machines ter wereld en ik krijg de kans om te rijden op een van de beste motoren op de grid, bij een goed team en een geweldige fabrikant.”

Andrea Dovizioso is een andere rijder die in 2021 van het toneel verdwijnt, maar die nog altijd de ambitie heeft om in 2022 terug te keren. Crutchlow sluit dat niet uit, maar het is geen prioriteit. “Ik heb me aan deze functie gecommitteerd en dan zien we in de toekomst wel wat er gaat gebeuren. Maar om er in de MotoGP een jaar tussenuit te gaan en dan terug te komen is ontzettend lastig, dat kan ik wel zeggen. Marc heeft het – noodgedwongen weliswaar – ook moeten doen, maar hij heeft de leeftijd. Hij hoeft zich geen zorgen te maken over de snelheid, hij ging er niet bewust een jaar tussenuit. Ik geloof niet dat dit een project is waardoor ik een jaar stop en volgend jaar weer terugkom. Dat is niet mijn intentie. Ik wil testrijder zijn voor Yamaha en daar doe ik mijn uiterste best voor.”

"Ik ga nooit in m’n luie stoel hangen en sigaren roken. Ik blijf altijd fietsen, blijf fit en ga ook andere dingen doen."

Crutchlow had zijn vrouw Lucy en dochter Willow vaak bij zich tijdens de MotoGP-races, maar dat was dit seizoen vanwege het coronavirus en alle bijbehorende protocollen niet mogelijk. Ook dat heeft meegespeeld in de beslissing van Crutchlow. “Absoluut”, reageert hij. “Ik ben vijftien jaar op reis geweest. Dit jaar is het anders, het is vreemd. Ik wil me geen zorgen maken over het feit dat ik me altijd moet laten testen als ik uit de paddock ga om Lucy en Willow [vrouw en dochter] te bezoeken en dat er een kans is dat ik hen besmet. Dit is het juiste moment om te doen wat ik doe. Op persoonlijk en professioneel vlak kan ik iets doen binnen dezelfde sport, maar wel een ander beroep. Ik heb alles gedaan wat ik wilde doen. Ik had graag meer races willen winnen, maar ik heb veel meer gewonnen dan ik zelf ooit had kunnen denken. Uiteindelijk heb ik zelf de beslissing genomen, natuurlijk speelt mijn familie daarbij een rol en ze zullen blij zijn dat ik meer thuis ben, dat is duidelijk. Maar ik ga nooit in m’n luie stoel hangen en sigaren roken. Ik zal altijd blijven fietsen, altijd fit blijven en andere dingen doen. Maar dit is wel het juiste moment om deze beslissing te nemen en dat is goed voor mij en mijn familie.”

'Je hebt niets aan een testrijder die vijf seconden te langzaam is'

Dan Yamaha. Het merk was dit seizoen in de helft van de races het sterkste, maar kende daarentegen ook grote tegenslagen. De wisselvalligheid heeft de rijders opgebroken in de titelstrijd. Gevraagd wat Crutchlow kan toevoegen bij Yamaha, zei hij: “Ervaring. De snelheid van een testrijder, dat is ontzettend belangrijk. We hebben het over marges van twee tienden per ronde die het verschil maken tussen winst en verlies. We hebben het niet over een testrijder die drie seconden te langzaam is, of vijf seconden te langzaam. Ik denk dat je op ongeveer een seconde tot anderhalve seconde van de snelste rijder bij het merk moet zitten om relevante feedback te geven. Dat is het. Ik heb de afgelopen jaren veel getest bij Honda, ik denk dat ik naast mijn rol als racer ook een soort testrijder was. Ik zal al mijn ervaring inzetten om de motor mee te ontwikkelen, de elektronica, de banden veranderen steeds. Zeker als je het vergelijkt met de tijd dat ik nog voor Yamaha reed. Ik heb sindsdien voor twee fabrikanten gereden, twee jaar bij Honda. Het is belangrijk voor Yamaha om vast te houden aan de filosofie en de basis, ik moet niet te veel denken aan waar ik in het verleden op gereden hebben. We moeten de Yamaha verbeteren, meer informatie over de prestaties geven, uiteindelijk willen ze dat natuurlijk verbeteren. Een testrijder moet snel zijn, moet presteren en ik geloof dat ik dat kan. Ik kan ze voorzien van waardevolle informatie.”

Crutchlow heeft MotoGP-wereldkampioen Marc Marquez de afgelopen jaren van dichtbij meegemaakt en gezien hoe de Spanjaard te werk gaat. Die informatie is echter niet waar Yamaha naar zoekt, denkt Crutchlow. “Ik ga niet naar Yamaha om ze informatie over Marc Marquez te geven. Ik wil ze informatie over de motor geven en proberen de M1 zodanig te verbeteren dat we Marc Marquez en de rest van de grid kunnen verslaan. Ik denk dat het heel belangrijk is om in contact te staan met de coureurs; wat je getest hebt, hoe je het gedaan hebt, wat wel en niet werkt. Dat soort dingen. Ik zit nu in de juiste fase van m’n carrière om daar aan te werken, ik ben nog snel. Ik stond enkele weken geleden in Aragon nog op de eerste startrij. Ik ben mijn snelheid niet kwijt, ik geloof dat ik altijd snel ben in het evalueren van zaken. Dat heb ik ook gedaan in m’n werk voor Honda. Dat is belangrijk. De technici zijn slim genoeg. Ze hebben de Sepang-test gezien. Daar reed ik 100 ronden en heb ik in principe 50 verschillende dingen geprobeerd. Dat is opgevallen bij Yamaha, normaal gesproken kan ik nu dingen testen voordat de andere rijders ermee aan de slag gaan. We hadden [bij Honda] ook verschillende programma’s. Dat weten ze en ik denk dat het heel goed werkt.”