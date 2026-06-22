Alles wat je moet weten over de eerste officiële MotoGP-test met Pirelli-banden

Tien coureurs van vijf verschillende fabrikanten zullen maandag deelnemen aan de officiële Pirelli MotoGP-test in Brno.

Het Tsjechische circuit vormt het ideale decor voor de fulltime MotoGP-coureurs om de nieuwe 850cc-prototypes, uitgerust met Pirelli-banden, te testen. Deze zullen in 2027 worden geïntroduceerd en luiden een nieuw tijdperk in voor het wereldkampioenschap motorracen.

Elk van de vijf fabrikanten zal twee rijders inzetten tijdens de test, hoewel niet alle rijders volgend jaar op dezelfde motoren zullen racen.

Voor Ducati komen Marc Marquez en Fermin Aldeguer in actie; Pedro Acosta en Dani Pedrosa rijden voor KTM, Honda heeft Joan Mir en Luca Marini gevraagd om de test te verzorgen, terwijl Yamaha Toprak Razgatlioglu en testrijder Augusto Fernandez inzet. Aprilia zou met Marco Bezzecchi en Raul Fernandez aan de start verschijnen, maar laatstgenoemde zal de test aan zich voorbij laten gaan nadat hij het hele weekend met een blindedarmontsteking heeft gekampt

15 verschillende rubbersamenstellingen

De test vindt achter gesloten deuren plaats op uitdrukkelijk verzoek van Michelin, dat tot 31 november een contract heeft als enige leverancier. Het bedrijf is dan ook van mening dat beelden van MotoGP-motoren met Pirelli-banden pas na die datum mogen worden verstrekt of gepubliceerd.

De in Milaan gevestigde fabrikant publiceerde deze zondag echter een grafische preview van de test, waaruit blijkt dat er een -catalogus met 15 banden beschikbaar is voor de rijders.

Het assortiment bestaat uit zeven voorbanden en acht achterbanden, met de volgende kenmerken: drie zachte voorbanden, twee banden met een medium samenstelling, één voorband voor regen en één intermediate-band, die weer deel uitmaakt van het bandenaanbod van nadat Michelin deze enkele jaren geleden had geschrapt.

Aan de achterzijde beschikken de coureurs over één zachte band, twee banden met een medium samenstelling en twee harde banden. Daarnaast zijn er twee regenbanden en één intermediate-band voor de achterzijde.

Achter gesloten deuren

De test vindt achter gesloten deuren plaats, zonder toegang voor media en fotografen, en zonder tijdinformatie. De testdag in Brno, waar dit weekend de Tsjechische GP werd gehouden, begint maandag om 9.00 uur en duurt tot 13.00 uur, waarbij de teams een uur pauzeren voor de lunch.

Om 14.00 uur wordt het werk hervat en gaat het door tot 18.00 uur, wanneer de eerste officiële bandentest voor fulltime coureurs met de 850cc-motoren en e Pirelli-banden wordt afgesloten. Alle tijden zijn lokale tijden.

Het belangrijkste doel van de test is om zoveel mogelijk gegevens en informatie van zoveel mogelijk coureurs te verzamelen, om zo het assortiment banden verder te ontwikkelen. Er staat voor die dag ook een sprintsimulatie op het programma.

De volgende officiële test vindt plaats op de maandag na de GP van Oostenrijk, op 21 september, en staat open voor priveteams. Daarna volgt op 1 december in Valencia de eerste -test voor het seizoen 2027, waarbij alle coureurs in actie komen.