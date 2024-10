Het is onzeker of de aangekondigde overname van de MotoGP-rechten door Formule 1-eigenaar Liberty Media door kan gaan. Europees Parlement-lid Paul Arimont heeft namelijk schriftelijke vragen gesteld bij de Europese Commissie. Hij vermoedt dat er sprake kan zijn van een monopolie als Liberty de rechten in handen krijgt. De politicus stelt dat de Commissie een onderzoek moet instellen om er zeker van te zijn dat er geen sprake is van een inbreuk op het mededingingsrecht. "Er moet een eerlijke competitie zijn om de consument te beschermen", verklaart Arimont in zijn onderbouwing bij de vragen, ingezien door Het Belang van Limburg.

Voor Arimont is het vooral een heikel punt dat Liberty Media langzamerhand bijna alle rechten van de grote raceklassen in handen heeft. Naast de Formule 1 bezit het Amerikaanse bedrijf ook al de rechten voor de Formule 2 en Formule 3 en moederbedrijf Liberty Global heeft dit jaar nog de rechten voor de Formule E overgenomen. Nu daar mogelijk de MotoGP-rechten - waar Liberty vier miljard dollar voor over heeft - bij komen, wordt het de Belgische politicus wat te veel.

Het is niet de eerste keer dat de Europese Commissaris voor Mededinging gevraagd wordt om de positie van de eigenaren van F1 te onderzoeken. Het Luxemburgse CVC Capital wilde in 2006 F1 overnemen, maar het bedrijf kreeg pas groen licht als zij de rechten van de MotoGP hadden afgestoten. CVC koos voor die optie en Dorna nam de boel toen over.

Groen licht?

Bij de aankondiging van de overname was Liberty CEO Greg Maffei er zeker van dat het Europees Parlement uiteindelijk groen licht zou geven. "De markt is sindsdien enorm veranderd. We gaan het ook niet als een pakket zien of het samen in de markt zetten", vertelde hij destijds. "Het zijn twee losstaande klassen. We willen niet het ene bij het andere voegen. Het is voor ons meer de kans om hier de lessen die we uit F1 hebben geleerd te gebruiken. We zien een kans om MotoGP te laten groeien, zonder dat de twee [F1 en MotoGP] elkaar in de weg lopen. Daarom vertrouw ik erop dat de mededingingsautoriteit ons groen licht geeft."

De verwachting is dat Liberty, Dorna en Arimont snel antwoorden krijgen. De wettelijk bepaalde tijd die de Europese Commissie heeft voor het beantwoorden van vragen door parlementsleden bedraagt namelijk maximaal zes weken. De Deense Margrethe Vestager is op dit moment de Commissaris van Mededingingsrecht en voor 1 december moet er uitsluitsel gegeven worden.