Espargaro: “Was geen echte MotoGP-rijder tot ik bij KTM kwam”

De Moto2-wereldkampioen van 2013 tekende voor 2017 een contract bij KTM. Het merk was destijds een nieuwkomer in de MotoGP. In de afgelopen seizoenen stond Espargaro zes keer op het podium, scoorde hij twee pole-positions en speelde hij een belangrijke rol in de ontwikkeling van de RC16. Brad Binder en Miguel Oliveira nemen volgend seizoen het stokje over bij het fabrieksteam van KTM. Voorafgaand aan zijn laatste KTM-race sprak Motorsport.com met de Spanjaard, die naar het Honda-fabrieksteam vertrekt. Hij verklaarde nu op een ‘ander niveau’ te zitten en voelt dat hij bij de Oostenrijkse werkgever heeft geleerd hoe hij een echte toprijder in de MotoGP moet zijn.

“100 procent, KTM is hier onderdeel van”, zei Espargaro op de vraag of zijn overstap naar Honda mogelijk was geweest zonder de jaren bij KTM. “Nu zit ik op een niveau, zeker wat betreft het rijden zelf, maar ook op psychologisch vlak zit ik ook op een hoger niveau dan ooit tevoren. Ik ben volwassen. Nu kan ik verliezen zonder me een verliezer te voelen. Ik weet niet hoe ik het uit moet leggen, maar ik heb me bij KTM ontwikkeld van een kind tot een man. Ik heb veel zaken ontdekt die ik nu met de motor kan en dat had ik, als ik direct op de Honda gestapt was, niet kunnen doen. Ik heb heel veel ontdekt bij KTM en dat komt ook door de manier waarop ze aan mij gebouwd hebben. Ik heb samen met ze aan een motor gebouwd en ik weet van elk onderdeel waarom het zo belangrijk is, ik heb geleerd hoe je de motor moet behandelen en hoe de elektronica afgesteld moet worden. Ze hebben me geleerd hoe ik een echte rijder moest zijn. Ik was [voorheen] niet een echte coureur. Ik was een man die op een motor reed, maar ik was niet een echte MotoGP-coureur. Ik voel me nu een man en dat is een groot, heel groot verschil.”

Espargaro staat momenteel op de zevende plaats in het kampioenschap, maar heeft de kans om nog door te dringen tot de top-vijf.