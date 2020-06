Espargaro verwacht veel van Suzuki: "Nog nooit zo sterk gezien"

Suzuki komt – als het seizoen van start gaat – weer in actie met dezelfde rijders: Alex Rins en Joan Mir. De renstal heeft beide rijders bovendien reeds vastgelegd voor de periode 2021-2022. Rins bezorgde Suzuki vorig jaar voor het eerst sinds 2000 twee overwinningen binnen een seizoen, Mir was ondanks een zware crash tijdens de post-race test in Brno de tweede rookie op de MotoGP-grid. Tijdens beide tests in Sepang en Qatar stond Suzuki in de top-drie, beide coureurs lieten een sterk racetempo zien.

“Wat mij betreft is Suzuki de revelatie van het seizoen”, verklaarde KTM-rijder Espargaro in gesprek met Sky Sports Italia. “Ik heb ze nog nooit zo competitief gezien. Ze waren onder alle omstandigheden sterk tijdens de test, het is een mooie motor en die werkt goed. Vooral als er wat minder grip is. In de avonduren van de Qatar-test, als de luchtvochtigheid erg hoog lag, kon Alex een geweldig ritme rijden.”

Ten opzichte van vorig jaar heeft Suzuki vooral vooruitgang geboekt door de krachtbron opnieuw iets te verbeteren, bovendien is het chassis voorzien van enkele updates. Suzuki heeft – net als Yamaha – overigens profijt van de 2020-banden van Michelin. Die banden zorgen in de bochten voor meer grip waardoor deze motoren meer snelheid mee kunnen nemen in de bochten.

Dit jaar is het 20 jaar geleden dat Suzuki voor het laatst wereldkampioen werd. Kenny Roberts Jr. pakte in 2000 de 500cc-titel met de RG500.